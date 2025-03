Natychmiastowy odwet Chin za cła Trumpa. Wojna handlowa nabiera tempa

Chiny ogłosiły we wtorek, że od 10 marca nałożą dodatkowe taryfy celne w wysokości do 15 proc. na niektóre towary amerykańskie. Będą też inne reperkusje w postaci ograniczenia eksportu kluczowych towarów do 15 amerykańskich firm.