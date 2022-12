Od maja 2022 roku liczba nowych ofert pracy zaczęła utrzymywać poziom nieznacznie poniżej tego z analogicznych miesięcy przed rokiem i pozostaje tak do dzisiaj. W listopadzie opublikowano 298 tys. ogłoszeń o pracę, czyli o 10 tys. mniej niż w analogicznym miesiącu rok temu. W porównaniu z listopadem 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii, aktualny wynik jest jednak o 31 tys. wyższy, a w w porównaniu z listopadem 2020 roku - aż o 103 tys. Polscy pracodawcy, pomimo silnych napięć w gospodarce, podążają więc w rekrutacjach ścieżką powyżej tej z pandemii, a nawet powyżej tej sprzed pandemii, podkreślono.

Reklama

"Wnioski płynące z naszego badania ponownie są słodko-gorzkie. Z jeden strony, optymistyczny wydaje się fakt, że nie spełnił się czarny scenariusz dla polskiego rynku pracy, który rysował się na wiosnę, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i wzrosły skokowo koszty dla przedsiębiorców i obywateli. Wydawało się, że pracodawcy będą silnie ograniczać liczbę ofert pracy, bo ich zapał do szybkiego rozwoju wygaśnie. Tak się na szczęście nie stało - liczba ofert spada, ale nadal w bardzo powolnym tempie. Widać, że pracodawcy chronią swoich pracowników i swoje plany rozwojowe. Z drugiej strony - spowolnienie w gospodarce jest coraz bardziej widoczne i nic nie wskazuje na to, aby koszty firm miały wkrótce spaść. Coraz częściej słychać o kolejnych firmach, które zmuszone są do zwolnień grupowych. Możliwe więc, że choć pracodawcy nadal chronią miejsca pracy, to jednak trend ograniczania zatrudnienia będzie coraz bardziej widoczny" - powiedziała partner outsourcing płac i kadr Grant Thornton Monika Smulewicz, cytowana w komunikacie.

Reklama

Tak jak w poprzednich miesiącach, również w listopadzie największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach - popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł przez rok o 32 proc. Wyższa była również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 18 proc.) oraz wśród zawodów prawniczych (13 proc.). Za to w przypadku zawodów fizycznych już od kilku miesięcy odnotowywane są duże spadki (-29 proc. w listopadzie). Od dwóch miesięcy mniejszy jest również popyt na pracę w branży marketingowej (w listopadzie -8 proc.).

"Liczba ogłoszeń o pracę co prawda spada w ujęciu rocznym, ale pamiętajmy, że poprzedni rok był rekordowy - liczba rekrutacji była najwyższa od lat, a może nawet w historii. Spadek o skromne 3 proc. w porównaniu z tamtym okresem nie jest więc złym wynikiem. Co przyniosą kolejne miesiące? Przy obecnych, wysokich kosztach funkcjonowania przedsiębiorstw oczywiście każdy miesiąc niesie ze sobą ryzyko, że przedsiębiorcy zaczną tracić optymizm i postanowią rezygnować z planów rekrutacyjnych. Skoro jednak do tej pory - mimo trudnej sytuacji - zachowywali wiarę w rozwój swoich organizacji, miejmy nadzieję, że nie stracą jej do końca trwania obecnych problemów gospodarczych" - podsumował CEO Element. Recruitment Automation Software Maciej Michalewski.

Badanie opisane w raporcie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.

(ISBnews)