W 2021 r. w Niemczech urodziło się ok. 796 000 dzieci, jest to największa liczba urodzeń w tym kraju od 25 lat. „Większość rodziców zdecydowała się na dziecko prawdopodobnie już podczas drugiego lockdownu zimą 2020 r.” – zaznaczono w komunikacie na stronie niemieckiego instytutu.

Najwięcej dzieci na świat przyszło w IV kwartale 2021 r. Lockdown nie przyniósł jednak wyżu demograficznego w całym kraju. Liczba urodzeń urosła szczególnie w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii.

IW podkreśla, że „spadek liczby urodzeń” będzie zapewne miał swoją kontynuacje na wschodzie kraju (poza Berlinem).

Co taka prognoza może oznaczać dla regionu? Być może w przyszłości „będzie tam potrzebnych mniej szkół i żłobków”. Z kolei w zachodnich regionach nawet, jeśli „wskaźniki urodzeń są obecnie w stagnacji, to napływ ludzi” do tej części Niemiec będzie wymagał większej ilości takich placówek. "Dlatego rozwój demograficzny w ciągu najbliższych kilku lat musi być ściśle monitorowany” – podkreśla autor badania dr Wido Geis-Thöne.