Jak podaje "Fakt" w podsumowaniu trzeciego badania "Jesień życia w Polsce", w ciągu ubiegłego roku tylko co dziesiąty badany widzi zmianę na plus (10 proc. odpowiedzi "jest dobrze", 1 proc. "bardzo dobrze"), a dla 15 proc. sytuacja finansowa nie zmieniła się.

"Pozostali mówią wprost: jest źle lub bardzo źle" - zaznacza gazeta. Z załączonego wykresu wynika, że pogorszenie sytuacji finansowej w ciągu ostatniego roku zaobserwowało 55 proc. respondentów, a zdecydowane pogorszenie - dalsze 17 proc.

"Fakt" wskazuje, że wyższa, 7-proc. waloryzacja świadczeń ani 13. i 14. emerytura nie zniwelowały skutków inflacji. "Seniorzy mocno odczuwają podwyżki cen w sklepach (...). To, co najbardziej im doskwiera, to rosnące ceny leków" - podkreśla dziennik

"W ankiecie zapytaliśmy seniorów, ile zostaje im na życie po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków. 64 proc. osób wskazało, że musi wystarczyć im kwota do 500 zł miesięcznie" - podaje "Fakt", dodając, że blisko 37 proc. ankietowanych zostaje z kwotą w przedziale 101-500 zł, a ponad 27 proc. - 100 zł lub mniej. "Tylko co dziesiąty ma do dyspozycji więcej niż 901 zł" - zauważa gazeta.

W badaniu "Faktu" wzięło udział ponad 1,1 tys. czytelników gazety w wieku powyżej 60 lat. To jedyne takie badanie w krajowej prasie - czytamy.