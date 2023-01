Nowe reguły programu „Maluch+” przewidują, że wnioski można składać do 19 lutego br., wyłącznie w formie elektronicznej, do właściwego wojewody. Gminy robią to przez system teleinformatyczny Rejestr Żłobków (formularz jest dostępny w jego drugim module), a podmioty prywatne przez Emp@tię (druk RKZ-6). Po ich ocenie i kwalifikacji przez wojewodów podziału pieniędzy dokona resort w trzech etapach. W pierwszym środki KPO i FERS zostaną podzielone między gminy według specjalnego algorytmu – każdy samorząd otrzymał już bowiem informację, ile pieniędzy mu przysługuje i musi teraz podjąć decyzję, czy będzie o nie wnioskował i w jakiej wysokości. Następnie, w drugim etapie, jeśli zostaną środki, to będą rozdysponowane wśród gmin i podmiotów prywatnych, ale będzie to dotyczyć tych samorządów, w których nie ma żadnych miejsc opieki. Dopiero w trzecim etapie pieniądze trafią do innych zainteresowanych. Jednak zarówno w drugim, jak i w trzecim etapie (o ile do nich dojdzie) preferowane będą wnioski samorządów.