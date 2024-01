Z danych GUS wynika, że w stosunku do 2021 r. liczba osób w wieku senioralnym wzrosła o 67,6 tys. osób tj. o 0,7 proc.

Najliczniejszą grupę (25,7 proc.) stanowiły osoby w wieku 65-69 lat. Drugą pod względem liczebności grupą były osoby w wieku 60-64 lata, których udział zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 1,4 p. proc, osiągając wielkość 24,9 proc. - podał GUS.

Urząd zwrócił uwagę, że w 2022 r. o 3,4 proc. wzrosła do roku poprzedniego liczba osób w wieku 70-74 lata.

Zaznaczono, że w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego najbardziej wzrosła liczba osób w wieku 75-79 lat (o 10,7 proc.) i osiągnęła udział w populacji osób starszych na poziomie 12,1 proc. Osoby w wieku co najmniej 80 lat stanowią ok. 16,3 proc. w populacji seniorów (wobec 16,7 proc. w roku 2021).

Z danych GUS wynika, że większość populacji seniorów stanowią kobiety - 58,1 proc. Na 100 mężczyzn przypadało ich 139 (dla ludności Polski wskaźnik feminizacji wyniósł 107).

GUS zwrócił uwagę, że "przewaga liczebna kobiet wzrasta wraz z przechodzeniem do kolejnych grup wieku, np. w grupie 60-64 lata kobiety w 2022 r. stanowiły 52,9 proc. zbiorowości, a współczynnik feminizacji wyniósł 112. Wśród osób co najmniej 85-letnich 72,3 proc. to kobiety, a na 100 mężczyzn przypadało ich 261.

Z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. wynika, że wśród osób w wieku sędziwym - 2/3 to osoby owdowiałe, w tym ponad 80 proc. to samotnie żyjące kobiety.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL w 2022 r. w grupie wiekowej 60-89 lat aktywnych zawodowo było 1459 tys. osób. Wśród nich 67,1 proc. byli to mężczyźni (979 tys.) (PAP)

autor: Magdalena Gronek