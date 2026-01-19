Dwa źródła zniżek dla seniorów - ustawowe i dodatkowe

Seniorzy mogą korzystać z ulg na dwa sposoby:

na podstawie legitymacji emeryta-rencisty ,

, oraz dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora, która działa jak karta rabatowa.

To ważne rozróżnienie, bo nie wszystkie zniżki są gwarantowane ustawą.

Legitymacja emeryta rencisty - podstawowy dokument do ulg ustawowych

Legitymacja emeryta potwierdza, że dana osoba pobiera emeryturę lub rentę. Wydaje ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych, automatycznie po osiągnieciu wieku emerytalnego. Obecnie standardem jest wersja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel. Plastikowa karta nadal jest możliwa do uzyskania, ale wymaga złożenia wniosku. Ten dokument jest kluczowy przy korzystaniu z ulg ustawowych, zwłaszcza w transporcie.

Zniżki kolejowe - 37% ulgi dla emerytów i rencistów

Osoby posiadające legitymację mogą skorzystać z 37-procentowej zniżki na przejazdy kolejowe. Dokładnie na dwa przejazdy w roku. Osobno liczy się podróż w jedną stronę i powrót. Zasady stosowania tej ulgi wynikają z przepisów oraz regulaminów przewoźników, a ich nadzór prowadzi Urząd Transportu Kolejowego.

Komunikacja miejska - tu rządzą lokalne zasady

W autobusach i tramwajach nie ma jednej ogólnopolskiej reguły. Ugi zależą od decyzji samorządów. W jednych miastach seniorzy płacą symboliczne kwoty, w innych mogą jeździć za darmo dopiero po ukończeniu określonego wieku, np. 70 lat. Zasady warto sprawdzić w regulaminie lokalnego ZTM lub MPK, bo to tam zapisane są konkretne warunki.

Zwolnienie z abonamentu RTV - kto może skorzystać?

Część seniorów może być zwolniona z opłat abonamentowych RTV. Dotyczy to osób, które ukończyły 60 lat, mają prawo do emerytury, pobierają świadczenie nie przekraczające 50% przeciętnego wynagrodzenia. Samo spełnienie warunków nie zawsze wystarcza, zazwyczaj trzeba złożyć stosowne oświadczenie i pilnować aktualnych progów dochodowych, które zmieniają się co roku.

Ogólnopolska Karta Seniora - dodatkowe rabaty poza ustawą

Drugim filarem zniżek jest Ogólnopolska Karta Seniora. To program przeznaczony dla osób po 60. roku życia, rozwijany przez Stowarzyszenie. MANKO, wydawcę inicjatywy Głos Seniora. Karta nie daje ulg ustawowych, ale pozwala korzystać z rabatów oferowanych przez firmy i instytucje w całej Polsce.

Na co można dostać zniżki z Kartą Seniora?

Zakres rabatów zależy od partnerów programu, ale najczęściej obejmuje:

Zniżki na rehabilitację, konsultacje lekarskie , badania stomatologiczne i wybrane usługi medyczne.

, badania stomatologiczne i wybrane usługi medyczne. Ulgi przy zakupie biletów wstępu do teatrów, muzeów , centrów kultury oraz na lokalne imprezy artystyczne.

, centrów kultury oraz na lokalne imprezy artystyczne. Zniżki w sklepach na produkty spożywcze, kosmetyki, artykuły medyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny.

artykuły medyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Zniżki u fryzjerów, kosmetyczek, w lokalach gastronomicznych .

. Ulgi i zniżki podczas podróży - tańsze noclegi i wybrane usługi wypoczynkowe .

. Rabaty z sanatoriach i uzdrowiskach.

Można sprawdzić na stronie programu oks.glosseniora.pl, korzystając z wyszukiwarki, według miasta lub branży.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora trzeba ukończyć 60 lat, wypełnić wniosek na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, trzeba wnieść opłatę członkowską - obecnie 35 zł za rok lub 50 za dwa lata. Wyjątkiem są gminy uczestniczące w programie "Gmina Przyjazna Seniorom", gdzie karta bywa wydawana bezpłatnie.