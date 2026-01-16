rozwiń >

Komu przysługuje sanatorium z NFZ?

Wyjazd do sanatorium na NFZ przysługuje osobom, które posiadają skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostały zakwalifikowane do leczenia uzdrowiskowego. NFZ finansuje leczenie i zabiegi, natomiast pacjent pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. Zasada ta nie zmienia się również w 2026 roku.

Od kiedy obowiązują nowe ceny wyjazdu do sanatorium z NFZ?

Nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ będą obowiązywać od 1 maja do 30 września 2026 roku. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia i zależy od rodzaju pokoju, liczby osób oraz standardu zakwaterowania.

Kto płaci za pobyt w sanatorium?

Pacjent opłaca zakwaterowanie, wyżywienie. NFZ pokrywa leczenie, zabiegi wynikające z choroby podstawowej.

Stawka dzienna różni się w zależności od tego, czy pokój jest jedno-, dwu- czy wieloosobowy oraz czy posiada pełny węzeł higieniczno-sanitarny lub jest częścią studia.

Nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ w 2026 roku

W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:

  • 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
  • 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
  • 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
  • 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
  • 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Ile zapłacisz za cały turnus 21 dni w sanatorium?

Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że:

  • pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką będzie kosztował 858,90 zł,
  • pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką wyniesie 573,30 zł.

Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:

  • dojazd do uzdrowiska,
  • opłata klimatyczna,
  • koszty pobytu opiekuna,
  • zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.
Nowe zasady wyjazdu do sanatorium na NFZ 2026. Jak długo trzeba czekać na wyjazd do sanatorium z NFZ w 2026 roku?

Kto nie zapłaci za pobyt w sanatorium 2026?

Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:

  • osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
  • ucząca się młodzież do 26. roku życia,
  • dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.

Co zabrać do sanatorium?

Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne:

  • dowód tożsamości,
  • dokumentacja medyczna,
  • leki przyjmowane na stałe,
  • kosmetyki,
  • ubrania codziennie i sportowe przeznaczone na zabiegi,
  • bielizna osobista,
  • odzież wierzchnia odpowiednia do spacerów przy różnej pogodzie,
  • szlafrok,
  • ręczniki,
  • telefon i ładowarka.