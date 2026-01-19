Siedem tygodni spadku cen paliw

Analitycy Refleksu zwrócili w poniedziałek uwagę, że na krajowym detalicznym rynku paliw od siedmiu tygodni, czyli od połowy listopada obserwowane są spadki cen paliw. Obecnie średnia cena benzyny 95 jest o 57 gr tańsza niż przed rokiem, ON o 46 gr, a litr autogazu kosztuje 56 gr mniej. „W efekcie średnia krajowa cena benzyny Pb95 spadła do poziomu 5,67 zł/l, za litr diesla płacimy średnio 5,95 zł/l. Średnia krajowa cena autogazu z kolei to 2,71 zł/l” - poinformowali.

Reklama

Wyjazd na ferie tańszy niż przed rokiem

Eksperci podkreślili, że wyjazdy na ferie szczególnie podczas pierwszego turnusu będą najtańsze co najmniej od stycznia 2022 r. Na rynku paliwowym jest średnio 53 gr/l taniej niż przed rokiem.

„Tegoroczne wyjazdy na ferie zimowe będą zauważalnie tańsze niż przed rokiem zarówno w Polsce, jak i całej UE. Średnia cena benzyny Pb95 w kraju jest 57 gr/l tańsza niż przed rokiem. Za olej napędowy płacimy mniej o 46 gr/l. Autogaz z kolei tankujemy taniej o 56 gr/l” - ocenili analitycy.

19 stycznia 2026 roku rozpoczęły się ferie w pięciu województwach: mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.