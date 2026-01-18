Operatorzy stawiają na nowoczesne technologie

Przez lata była symbolem nowoczesności — pozwalała wysłać maila z autobusu, włączyć mapę, sprawdzić pogodę. Ale dziś 3G to już zabytek techniczny. Działa wolniej, zabiera przestrzeń w eterze, a utrzymanie jej kosztuje więcej, niż przynosi pożytku. Dlatego operatorzy stawiają na nowoczesne technologie.

4G, a zwłaszcza 5G — potrafią o wiele więcej. Są szybsze, stabilniejsze i tańsze w utrzymaniu. A że świat pędzi do przodu, nie ma miejsca dla starej trzeciej generacji.

Wszyscy operatorzy już się za zabrali

T-Mobile wyłączył 3G już w połowie 2023 roku. Orange robi to etapami — na Kujawach i Pomorzu po 3G nie ma już śladu, a do końca 2025 roku sygnał zniknie z całego kraju.

Play zaczął wygaszanie wiosną tego roku, Operator sieci Plus rozpoczyna przygotowania do zastąpienia usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi o technologię 4G/LTE. Harmonogramy są jasne: sieć trzeciej generacji znika z Polski, a razem z nią możliwość korzystania z internetu w starszych urządzeniach.

Co się stanie z bankową aplikacją?

Kto ma telefon sprzed 2012 roku — pierwszy smartfon z Androidem, dawnego iPhone’a 4 czy klasyczną „cegłę” z klapką — ten może już szykować się na odcięcie od sieci. Nawigacja GPS? Nie ruszy. Messenger? Nie połączy się. Bank w aplikacji? Zniknie.

Nawet niektóre urządzenia z 2015 roku nie obsługują technologii LTE, więc i one zostaną na lodzie. Formalnie dalej będzie można dzwonić i wysyłać SMS-y, ale o internecie mobilnym trzeba zapomnieć.

Kto nie chce wypaść z cyfrowego obiegu, musi zapłacić z własnej kieszeni

Najtańszy smartfon obsługujący 4G to dziś wydatek rzędu 400–500 złotych. Jeśli ktoś chce być „na czasie” i mieć 5G, musi przygotować tysiąc, a często i półtora.

I tu przykra wiadomość — operatorzy nie planują żadnych dopłat ani rekompensat. Kto nie chce wypaść z cyfrowego obiegu, musi zapłacić z własnej kieszeni. W najlepszym wypadku dostanie symboliczny rabat przy zakupie nowego telefonu.

Czy trzeba wymieniać telefon i jak to sprawdzić

Na szczęście, zanim pożegnasz się z internetem, możesz sprawdzić, czy twoje urządzenie w ogóle wymaga wymiany. W telefonach z Androidem wystarczy wejść w ustawienia, zakładkę „Sieć komórkowa” lub „O telefonie”. Użytkownicy Apple mogą sprawdzić to w sekcji „Sieć” → „To urządzenie”. Orange oferuje też prostą usługę — wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a, żeby dostać odpowiedź, czy karta SIM i telefon będą działać po wyłączeniu 3G.