Kontrole Poczty Polskiej i przyszłość opłat radiowo-telewizyjnych

Weryfikacja dopełnienia obowiązku rejestracji odbiorników oraz regularnego wnoszenia opłat spoczywa na uprawnionych pracownikach Poczty Polskiej. Urzędnicy ci przeprowadzają wizytacje terenowe, podczas których sprawdzają, czy w danym gospodarstwie domowym lub siedzibie firmy znajdują się urządzenia podlegające opodatkowaniu, które nie zostały zgłoszone do systemu. Choć teoretycznie kontrola może spotkać każdego, przedstawiciele operatora wyznaczonego przyznają, że działania te koncentrują się przede wszystkim na podmiotach gospodarczych, a wizyty u osób prywatnych należą do rzadkości. Mimo wcześniejszych zapowiedzi dotyczących reformy mediów publicznych i całkowitego zniesienia tej daniny wraz z początkiem 2026 roku, plany te uległy zmianie. Główną barierą okazały się kwestie finansowe oraz trudności w zapewnieniu alternatywnego modelu finansowania, co oznacza, że obecny system poboru opłat pozostanie z nami na dłużej.

Reklama

Reklama

Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku

Utrzymanie dotychczasowego systemu wiąże się nie tylko z dalszą koniecznością dokonywania wpłat, ale również z ich znaczącym wzrostem. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje zaktualizowany taryfikator, który przewiduje wyższe kwoty niż w roku ubiegłym. Osoby posiadające jedynie odbiornik radiowy muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 9,50 zł miesięcznie, co stanowi wzrost w porównaniu do stawki 8,70 zł obowiązującej w 2025 roku. W przypadku posiadania telewizora lub zestawu składającego się z radia i telewizora, miesięczna opłata wzrosła do poziomu 30,50 zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła ona 27,30 zł. Podwyżki te są odczuwalne dla domowych budżetów, jednak ustawodawca przewidział szereg mechanizmów pozwalających na legalne uniknięcie tych kosztów przez wybrane grupy społeczne.

Kryteria zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów

Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości zwolnienia z opłat dla seniorów jest wysokość pobieranego świadczenia w relacji do średnich zarobków w kraju. Zgodnie z przepisami, prawo do bezpłatnego korzystania z odbiorników przysługuje emerytom, których miesięczne uposażenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia brutto. Opierając się na założeniach ustawy budżetowej na 2026 rok, która prognozuje średnią płacę na poziomie 9420 zł, próg uprawniający do zwolnienia został ustalony na kwotę 4710 zł. Oznacza to, że każda osoba pobierająca emeryturę niższą niż wskazany limit jest zwolniona z finansowego wspierania mediów publicznych, o ile dopełni odpowiednich formalności w urzędzie pocztowym.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku?

Katalog osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłat jest szeroki i obejmuje nie tylko kryteria dochodowe, ale również wiekowe i zdrowotne. Najliczniejszą grupę uprawnioną do darmowego odbioru sygnału stanowią wszyscy obywatele, którzy ukończyli 75. rok życia. Ponadto przywilej ten przysługuje osobom powyżej 60. roku życia z niską emeryturą, osobom z orzeczoną pierwszą grupą inwalidzką oraz inwalidom wojennym i wojskowym posiadającym status weterana. Prawo do niepłacenia abonamentu mają również osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie nie następuje automatycznie z mocy prawa, lecz wymaga złożenia stosownego oświadczenia popartego odpowiednią dokumentacją.

Procedura uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych

Proces ubiegania się o zwolnienie jest uzależniony od przyczyny, na którą powołuje się wnioskodawca, przy czym najmniej formalności czeka najstarszych seniorów. Osoby, które przekroczyły 75. rok życia, muszą jedynie udać się do placówki Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub legitymacją emeryta i podpisać odpowiedni formularz. W przypadku innych grup konieczne jest dostarczenie zaświadczeń potwierdzających ich status, takich jak dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określające wysokość świadczenia, zaświadczenie z urzędu pracy czy orzeczenie o niepełnosprawności. Skuteczne złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami pozwala na trwałe zaprzestanie wnoszenia opłat bez ryzyka nałożenia kar finansowych podczas ewentualnej kontroli.