„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec grudnia 2025 r. wyniosło ok. 1.952,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 43,1 mld zł (+2,3 proc.) m/m” – podało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Przeważa dług krajowy

Z przekazanych danych wynika, że zdecydowaną większość zadłużenia stanowił dług krajowy, który na koniec grudnia osiągnął poziom około 1 bln 554,6 mld zł. Jednocześnie zadłużenie zagraniczne wyniosło 397,4 mld zł i odpowiadało za 20,4 proc. całkowitego długu Skarbu Państwa. Oznacza to, że ponad cztery piąte zobowiązań państwa było finansowanych na rynku krajowym.

Dane podane przez Ministerstwo Finansów mają charakter wstępny i mogą ulec korektom po uwzględnieniu pełnych danych sprawozdawczych.