Dokładne dane w lutym

- Dokładne wykonanie budżetu przedstawiamy w lutym. (...) Natomiast co dzisiaj mogę powiedzieć, to to, że zmieściliśmy się o kilkanaście miliardów poniżej limitu. (...) Zmieściliśmy się w limicie deficytu i tak jak powiedziałem ze sporym zapasem - powiedział minister na antenie Jedynki Polskiego Radia.

Budżet na 2025 r. dopuszczał deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, zakładał wydatki w kwocie blisko 921,62 mld zł, a dochody - prawie 632,85 mld zł.

Dochody z VAT, CIT i PIT rosły

Szef resortu finansów poinformował też, że w ubiegłym roku rosły dochody z VAT dzięki temu, że sprzedaż detaliczna wyraźnie rosła.

- Podobnie z CIT-em, chociaż mieliśmy w szczególności w pierwszych kwartałach zeszłego roku problem z rentownością firm, to się przełożyło na dochody, dochody z CIT-u. No i oczywiście większe dochody z podatku, z podatku PIT. Więc jesteśmy co do zasady zadowoleni - dodał.