Wyższe przelewy na kontach emerytów

Wyższe przelewy na kontach emerytów od marca 2026 to nie przypadek. To efekt corocznej marcowej waloryzacji świadczeń, która w 2026 roku wyniosła 5,3%. Mechanizm ten ma na celu dostosowanie emerytur do rosnących kosztów życia i inflacji. Oznacza to, że wszystkie świadczenia zostały podniesione, a wraz z nimi wzrosła także kwota najniższej emerytury do 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł "na rękę". To właśnie ona ma kluczowe znaczenie dla kolejnych wypłat, ponieważ na jej podstawie wyliczana jest wysokość trzynastej emerytury.

Ta grupa dostanie pieniądze jeszcze przed Wielkanocą 2026

Standardowo ZUS wypłaca świadczenia w kilku stałych terminach, 1., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca, ale w kwietniu 2026 jeden z nich wypada w dzień wolny od pracy. Przypomnijmy, że ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta. Chodzi o 6 kwietnia, czyli Poniedziałek Wielkanocny. Oznacza to jedno, że pieniądze nie trafią do seniorów tego dnia. Zostaną wypłacone wcześniej.

Osoby, które mają termin wypłaty na 6. dzień miesiąca, dostaną świadczenie już w piątek, 3 kwietnia. To właśnie ta grupa może mówić o małym „prezencie” od ZUS. Pieniądze pojawią się jeszcze przed Wielkanocą, co dla wielu osób ma duże znaczenie przy planowaniu wydatków.

Emerytura i 13. emerytura razem. Ponad 3 tysiące złotych

W kwietniu ZUS wypłaca także tzw. 13. emeryturę. Świadczenie trafia do seniorów automatycznie, bez żadnych wniosków, dokładnie w dniu wypłaty emerytury podstawowej. Ponieważ po waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto i dokładnie tyle samo wynosi 13. emerytura brutto, to oznacza, że osoby z niższymi świadczeniami w kwietniowym przelewie od ZUS mogą otrzymać około 3400 zł netto łącznie. Poniżej dokładne wyliczenia.

Ile wyniesie 13. emerytura 2026 „na rękę”?

Choć kwota brutto 13. emerytury jest taka sama dla wszystkich (1978,49 zł) to wysokość przelewu może się różnić.

około 1638 zł netto – dla niższych świadczeń,

– dla niższych świadczeń, około 1563 zł netto – przy wyższych emeryturach (powyżej 2500 zł).

Różnice wynikają ze składki zdrowotnej (6%) i podatku dochodowego (12%).

Z tego właśnie wynika, że seniorzy pobierający najniższe świadczenia otrzymają w kwietniu około 1800 zł netto emerytury podstawowej oraz 1638 zł netto 13. emerytury. Łącznie daje to dokładnie 3438 zł "na rękę". To wyraźnie więcej niż standardowy miesięczny przelew i dla wielu osób oznacza realne wsparcie budżetu domowego przed świętami.

Nie tylko 6. dzień miesiąca. Harmonogram wypłat kwietniowych emerytur

W kwietniu 2026 część terminów zostanie przesunięta:

1 kwietnia – bez zmian,

6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) - wypłata 3 kwietnia (Wielki Piątek),

10, 15 i 20 kwietnia – bez zmian,

25 kwietnia (sobota) - wypłata 24 kwietnia (piątek).

Dzięki temu wielu seniorów dostanie pieniądze szybciej, niż wynikałoby to z kalendarza.