Taką możliwość przewidują projekty, finansowane z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, które będą realizowane we wszystkich województwach. Ich celem jest przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom epidemii koronawirusa, a w szczególności ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS-ów. Do tej pory Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało w tej sprawie umowy z marszałkami pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego.

O granty będą mogły się ubiegać gminy i powiaty, jako jednostki prowadzące DPS-y, a to, jakie wydatki będzie można pokryć z otrzymanych pieniędzy, jest określone w treści każdego z 16 projektów. Będzie można sfinansować z nich m.in. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, np. opiekunów, rehabilitantów, terapeutów i pracowników socjalnych, kupić i przeprowadzić testy wykrywające wirusa oraz środki ochrony indywidualnej, a także przygotować miejsca do odbywania kwarantanny.