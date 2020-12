Realizacja inwestycji ma przygotować Centralną Magistralę Kolejową (CMK) "do sprawnych i bezpiecznych podróży z prędkością 250 km na godz." - wskazano. Umowa obejmuje modernizację obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Południe – Pilichowice w województwie łódzkim. Przebudowane będą m.in. cztery wiadukty kolejowe w Budkowie, dwa w Stawowicach i Solcu oraz dwa mosty nad rzeką Opocznianką. Wymienione zostaną konstrukcje 15 przepustów, które poza odprowadzeniem wody, zapewniają przejścia dla małych zwierząt.

"Dzięki modernizacji m.in. 21 mostów, wiaduktów i przepustów na Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi będą mogły pojechać z prędkością do 250 km na godz. Czas przejazdu to jeden z najważniejszych czynników, który według badań zachęca do wybierania kolei. Mam nadzieję, że dzięki modernizacji CMK jeszcze więcej osób będzie korzystało z usług polskich kolei" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Izabela Miernikiewicz z zespołu prasowego PKP PLK przypomina, że inwestycja modernizacja 21 obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice jest realizowana w ramach większego projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum spółek Intop Warszawa oraz Sarinż. Wartość umowy to 44,7 mln zł netto. Prace budowlane są planowane na lata 2021-2022. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

"Podpisana umowa na modernizację 21 obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice zbliża nas do skrócenia czasu podróży na CMK, gdyż możliwe będzie zwiększenie prędkości pociągów do 250 km na godz. Nie przerywamy ważnych projektów i kontynuujemy inwestycje pomimo pandemii" – zwraca uwagę prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Jak informuje Miernikiewicz, PKP PLK zmieniają warunki techniczne Centralnej Magistrali Kolejowej, dla skrócenia czasu podróży pociągiem. Od nowego rozkładu jazdy pociągi kursują już po 16 zmodernizowanych obiektach na szlaku Pilichowice – Olszamowice. W październiku bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększyły dwa bezkolizyjne skrzyżowania, nowe wiadukty nad torami CMK w Koziej Wsi i Motycznie (woj. świętokrzyskie), w miejscu przejazdów kolejowo-drogowych. Budowane są kolejne wiadukty w Radwanie i Zachorzowie Kolonii (Łódzkie).

Na Centralnej Magistrali Kolejowej stacje Włoszczowa Północ i Opoczno Południe dzięki nowym peronom zostały lepiej dostosowane do obsługi podróżnych. Zmodernizowana została także techniczna stacja w Idzikowicach. Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich prac oraz uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2, na linii CMK planowany jest przejazd z prędkością do 250 km na godz.

CMK zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.