Wiceminister uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, które było poświęcone m.in. temu, które postulaty przedstawiane podczas konsultacji społecznych zostały uwzględnione podczas formułowania komponentu "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" w Krajowym Planie Odbudowy.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek grupy posłów. W imieniu wnioskodawców głos zabrała posłanka Monika Wielichowska (KO), która pytała o deklaracje, że w KPO sektor zdrowia będzie traktowany priorytetowo.

"Patrząc na KPO i podział środków na różne komponenty, nie sposób nie zauważyć, że ochrona zdrowia została potraktowana nieco po macoszemu. Patrząc na kwoty, można dostrzec, że priorytetem rządu z pewnością nie jest" – oceniła. "Choć pandemia odsłoniła, jak bardzo chora jest polska służba zdrowia, to na ochronę zdrowia przeznaczonych ma zostać jedynie ok. 7,5 proc. całej kwoty z Krajowego Planu Odbudowy" – dodała.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski swoją odpowiedź zaczął, od tego, że "chciałby stanowczo zaprzeczyć tezie, że zdrowie nie zostało potraktowane priorytetowo".

Dowodzą tego, jak przekonywał obszary wsparcia i kwoty, nie tylko w Krajowym Planie odbudowy, ale szerzej, także z innych unijnych źródeł m.in. funduszu REACT-EU i perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

"Rozpatrując to w sposób łączny, na zdrowie w ciągu najbliższych kilku, pięciu, sześciu lat trafi ponad 30 mld zł środków unijnych. W stosunku do chociażby ostatniej perspektywy unijnej, gdzie mieliśmy ok. 13 mld zł, to dwu i pół krotnie więcej niż w poprzedniej sześciolatce" – podał Gadomski.

"Jeśli spojrzymy na poszczególne komponenty, to same środki z Krajowego Programu Odbudowy, gdzie alokacja łączna zdrowia to 21 mld zł, to w stosunku do wszystkich środków, które są dzisiaj w KPO, ponad 13 proc. łącznej alokacji" – dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda ocenił, że zaprezentowane finalnie ustalenia są optymalne. Odnosząc się zaś do kwestii priorytetów stwierdził, że "nawet jak jest dużo środków, potrzeb jest jeszcze więcej".

"Gdybyśmy mieli ująć kwestię, jak poważnie potraktowaliśmy służbę zdrowia, to wartości, które pokazujemy, skala środków alokowanych na ten cel pokazuje, jak ważna była dla nas służba zdrowia i jak wiele oczekujemy po Krajowym Planie Odbudowy, jeśli chodzi o wsparcie służby zdrowia" – przekonywał Buda. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl