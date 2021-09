Müller poinformował na briefingu prasowym, że w środę o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów. Jak mówił, rząd omówi pakiet rozwiązań związanych z realizacją Polskiego Ładu, w tym kwestie związane z podatkami i rozwiązania dla samorządu terytorialnego.

"Również jutro podczas posiedzenia rządu planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego rekompensat z tytułu wprowadzania stanu wyjątkowego na terenie pasa przygranicznego w województwach podlaskim i lubelskim" - zapowiedział Müller.

"Chcemy szybko to zrealizować, przyjąć ustawę, najprawdopodobniej skierować ją, jako projekt pilny (do Sejmu), a później przez wojewodów wypłacić pomoc" - dodał.

Według wcześniejszych zapowiedzi, w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pokrycie strat związanych z ograniczeniem swojej działalności. Szef MSWiA informował, że rząd zapewni rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego dla firm z pasa granicznego z Białorusią.

Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową" oraz ćwiczeniami wojskowymi Zapad.

W poniedziałek wieczorem większość sejmowa nie poparła uchwały znoszącej stan wyjątkowy jako nieuzasadniony sytuacją w kraju. Zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń środki konstytucyjne są niewystarczające.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.