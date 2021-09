W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. W tym samym dniu Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła oba projekty.

Reklama

W trakcie prac w komisji przyjęto m.in. poprawki zwiększające wydatki na fundusze wsparcia policji i straży pożarnej, które mają służyć m.in. przywracaniu zlikwidowanych posterunków policji. Odrzucono natomiast poprawkę przekazującą fundusze na remont dworca kolejowego w Mielcu. Z kolei do projektu ustawy okołobudżetowej wprowadzono poprawki redakcyjne i doprecyzowujące.

Podczas posiedzenia komisji Dariusz Rosati (KO) zapowiedział, że opozycja będzie zgłaszała swoje propozycje poprawek w drugim czytaniu.

Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrosnąć o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono w projekcie o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł.

Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).