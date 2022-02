„Dochody budżetu państwa w pierwszym miesiącu 2022 r. były wyższe o ok. 18,1 mld zł, tj. 44,5 proc. r/r i wyniosły ok. 58,7 mld zł. Dochody te stanowią ok. 11,9 proc. całorocznej kwoty dochodów prognozowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. Zarówno dochody podatkowe jak i niepodatkowe okazały się istotnie wyższe od tych odnotowanych w styczniu 2021 r.” – powiedział PAP w piątek wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Powiedział także, że wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2022 r. wyniosło 36,4 mld zł, tj. 7 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu 2021 r. (34,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 2,4 mld zł, tj. 7,2 proc..

„W styczniu br. budżetu państwa odnotował nadwyżkę 22,3 mld zł, co jest lepszym wynikiem od nadwyżki odnotowanej w styczniu 2021 r. (6,6 mld zł)” – powiedział wiceminister finansów.

Jak wynika z danych przesłanych przez MF, styczniowe dochody budżetu z VAT były wyższe o 40,5 proc .(tj. ok. 9,4 mld zł) od tych ze stycznia 2021, dochody z podatku PIT były wyższe o 53,1 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 51,8 proc. r/r (tj. ok. 1,8 mld zł), a dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 26,7 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł).

autor: Marek Siudaj