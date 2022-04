Dość znienacka rząd wprowadził nam rewolucję, którą można porównać do zmiany ruchu prawostronnego na lewostronny. Musieliśmy więc stawiać znaki, przemalowywać pasy, przerabiać samochody, wydrukować nowe podręczniki do nauki jazdy etc. Minęły trzy miesiące i rząd ogłasza, że wracamy do ruchu prawostronnego i to w trakcie roku podatkowego . Nie bacząc na to, że dostosowanie się do Polskiego Ładu kosztowało setki milionów, jeżeli nie miliardy. Te miliardy wyrzucono w błoto. To po raz kolejny uderza w zaufanie do państwa prawa, do systemu podatkowego.