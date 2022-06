„Polska od lat prowadzi politykę fiskalną mającą na celu przyciąganie inwestycji w innowacje i nowe technologie poprzez oferowanie ulg podatkowych i zachęt dla inwestorów” – powiedziała Rzeczkowska w poniedziałek. „To nasza główna broń i nasza przewaga”.

Polska blokuje działania, które umożliwiłyby wprowadzenie minimalnej stawki podatku od osób prawnych w wysokości 15 proc. w całej UE. W październiku zeszłego roku tę część porozumienia popierało prawie 140 krajów, w tym Polska. Dyrektywy UE muszą być jednogłośnie poparte przez kraje członkowskie. Podczas wizyty w Polsce w zeszłym miesiącu sekretarz skarbu USA Janet Yellen bezskutecznie próbowała przekonać polskich urzędników do zmiany stanowiska w tej sprawie.

Rząd w Warszawie chce, aby wprowadzenie minimalnego podatku było prawnie powiązane z drugą częścią globalnego porozumienia, którego celem jest przyznanie rządom większych praw do opodatkowania lokalnej działalności największych światowych firm. Jednak prace techniczne nad tym mechanizmem są opóźnione przez niepewność, czy Kongres USA ostatecznie je poprze.

„Unia Europejska jest jedną z pierwszych instytucji wprowadzających te rozwiązania do swojego prawa i zaczyna od drugiego filaru” – powiedziała Rzeczkowska. „Podatek od cyfrowych gigantów to coś, co przynajmniej częściowo zrekompensuje tę całkowitą zmianę w podejściu do polityki podatkowej”.

Przeciąganie liny

Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział w zeszłym miesiącu, że osiągnięcie porozumienia podatkowego jest możliwe do końca czerwca, czyli do zakończenia przez jego kraj sześciomiesięcznej prezydencji w UE. Jednak Francja usunęła ten temat z oficjalnej agendy ostatniego spotkania ministrów finansów UE. Prawdopodobnie zrobiła to ze względu na silny opór Polski.

Rzeczkowska zaprzeczyła, że ​​decyzja rządu miała cokolwiek wspólnego z brakiem zgody Komisji Europejskiej na uwolnienie 35,4 miliarda euro funduszy stymulujących gospodarkę po pandemii. Decyzja UE z zeszłego tygodnia o podpisaniu umowy na uruchomienie tych środków wywołała spekulacje, że Polska może wycofać swój sprzeciw wobec porozumienia podatkowego już na kolejnym spotkaniu unijnych ministrów finansów, które odbędzie się 17 czerwca.

„Prace nad osiągnięciem porozumienia wciąż trwają”– powiedziała Rzeczkowska. „Nieustannie negocjujemy z prezydencją francuską i mamy nadzieję, że zapewnione będzie zarówno opodatkowanie cyfrowych gigantów w krajach, w których konsumowane są towary i usługi, jak i minimalny poziom opodatkowania”.