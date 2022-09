Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller oraz rzecznik PiS Radosław Fogiel pytani byli w piątek, kiedy Polacy będą mogli starać się o dopłaty do paliw grzewczych.

"Jako ugrupowanie, które posiada większość w parlamencie jesteśmy zdeterminowani, by ustawy uchwalić jak najszybciej. Po to jest to posiedzenie Sejmu, po to zostało ono zwołane, żebyśmy od rana do wieczora pracowali, żeby te ustawy z Sejmu wyszły dalej. Jest Senat, jest być może powrót do Sejmu, jest prezydent. Naszą intencją jest, żeby to było tak szybko, jak to możliwe - stwierdził rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Przedstawiciele rządu pytani byli również, kiedy można spodziewać się uszczelnienia ustawy dotyczącej dodatku węglowego, aby nie dochodziło do nadużyć polegających na tym, że kilka osób składa wnioski w jednym gospodarstwie domowym.

"Docierały do nas takie sygnały. Ministerstwo Klimatu i Środowiska analizowało te kwestie i dzisiaj w czasie tego posiedzenia Sejmu zostanie przedstawiona poprawka, która mogłaby wyjaśniać wątpliwości w tym zakresie" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Podkreślił, że "nie chodzi o zawężanie pomocy, bo pomoc zostaje taka sama, czyli na gospodarstwo domowe, lokal, pomoc będzie taka sama. Krótko mówiąc, jeżeli mamy tego bliźniaka, w którym są dwie rodziny, dwa osobne lokale formalnie, ale mają jeden piec, no to będą mogły skorzystać z pomocy, natomiast docierały do nas takie sygnały, że niektórzy zgłaszają klika rodzin w jednym miejscu, jako osobne gospodarstwa i te praktyki chcemy uściślić w tej ustawie i dzisiaj ta poprawka będzie zgłoszona" - zapewnił Piotr Müller.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł. Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu: wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ je/