Prognozowany poziom potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrósł do 110,52 mld zł w wersji projektu przesłanej do Sejmu ze 107,52 mld zł w wersji przesłanej wcześniej do Rady Dialogu Społecznego.

"W rezultacie planowane w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 110 516,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 59 397,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 58 236,5 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2022 roku) wynosi 260 729,7 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 233 795,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 221 953,5 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Reklama W poprzedniej wersji projektu prognoza potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 r. wynosiła 269 640 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 234 057,1 mln zł. Reklama Natomiast planowane wykonanie potrzeb pożyczkowych netto na 2022 r. nie uległo zmianie. "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 74 654,9 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 32 861,4 mln zł" - czytamy dalej. Prognoza deficytu general gov't na 2023 wzrosła w projekcie budżetu o 0,1 pkt do 4,5% PKB Prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) został zapisany na poziomie 4,5% PKB w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu. W wersji przekazanej do Rady Dialogu Społecznego (RDS) zapisano ten wskaźnik na 4,4% PKB. "Prognozuje się, że w roku 2023 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie ok. 150 mld zł, czyli 4,5% PKB tj. powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w art. 126 ust. 1" - czytamy w uzasadnieniu projektu. W poprzedniej wersji uzasadnienia podano, że deficyt w tym ujęciu wyniesie ok. 147 mld zł, czyli 4,4% PKB. Zwiększono także prognozę dotyczącą Długu sektora instytucji rządowych i samorządowych - odpowiednio do 53,3% PKB z 53,1% PKB, przy jednoczesnym obniżenie prognozy na rok bieżący - do 51,7% PKB z 52,2% PKB. Podobni podwyższono prognozę państwowego długu publicznego (wg polskiej metodologii) na 2023 r. - do 40,6% PKB z oczekiwanych wcześniej 40,4% PKB oraz obniżono prognozę na rok bieżący - do 40,5% PKB z 41% PKB. (ISBnews)