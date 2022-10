Złoty w poniedziałek rano zyskuje do głównych walut; wobec euro umacnia się o 0,22 proc., do dolara o 0,58 proc., do franka szwajcarskiego o 0,18 proc.

Złoty w poniedziałek przed godz. 8.30 zyskiwał na wartości wobec euro 0,22 proc. - wspólna waluta kosztowała ponad 4,83 zł, umacniał się również 0,58 proc. do dolara, wycenianego na 4,93 zł. Polska waluta zyskiwała również wobec franka szwajcarskiego (0,18 proc.), za którego trzeba było płacić 5,00 zł.