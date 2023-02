Reklama

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, a prowadzi je Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Rzeszowie Wydział w Tarnobrzegu, przy współpracy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Reklama

Wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT

Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Hanna Biernat-Łożańska chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, potwierdzającymi wykonanie różnych usług, które w rzeczywistości nie miały miejsca, i w ten sposób nie płaciła podatku VAT.

Prokurator wymieniła, że wśród fikcyjnych usług potwierdzonych fakturami VAT były m.in.: druk materiałów reklamowych, usługi informatyczne, konsultingowe, sprzątanie powierzchni i obiektów biurowych, zarządzanie kapitałem ludzkim, badanie rynku konkurencji, wynajem mebli eventowych, udostępnianie pracowników, montaż mebli, remonty i konserwacja budynków, a także sprzedaż odzieży roboczej.

„Na skutek działalności przestępczej podejrzanych w sprawie osób doszło do uszczuplenia podatku od towaru i usług w łącznej wysokości nie mniejszej niż 12 mln zł” – poinformowała PAP prok. Biernat-Łożańska.

Grupa działała od stycznia 2018 do 2 lutego 2023 roku na terenie Warszawy, Legionowa i innych dotychczas nieustalonych miejscowości woj. mazowieckiego.

„W ramach śledztwa w miniony wtorek na terenie woj. mazowieckiego zatrzymano dziewięć osób, w tym szefową tej zorganizowanej grupy przestępczej - Paulinę P. oraz sześcioro członków grupy: Bartłomieja K., Daniela W., Piotra C., Roberta C., Kubę D. i Olgę K.” – przekazała prokurator.

Zatrzymano także właścicieli biura rachunkowego z siedzibą w Warszawie

Dodała, że oprócz nich zatrzymano także właścicieli biura rachunkowego z siedzibą w Warszawie, którzy brali udział w przestępczym procederze - Jadwigę R. i Andrzeja R.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur VAT, nabywania i posługiwania się takimi dokumentami w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych oraz zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy.

„W przypadku niektórych zatrzymanych, z uwagi na podejrzenie fałszerstwa faktur na kwotę należności ogółem przekraczającą 10 mln zł, zarzucono popełnienie przestępstwa tzw. zbrodni vatowskiej” – wyjawiła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Podczas akcji przeprowadzono również przeszukania w siedzibach 36 podmiotów gospodarczych, czyli u odbiorców i wystawców nierzetelnych faktur oraz w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

Zabezpieczono obszerną dokumentację finansowo-księgową

„W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację finansowo-księgową. Zatrzymano także urządzenia zawierające dane informatyczne, w tym telefony i komputery” –wskazała prokurator.

Zabezpieczono także, na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych w wysokości blisko 320 tys. zł, w tym: samochody osobowe o łącznej wartości 200 tys. zł oraz gotówkę w wysokości 118 tys. zł. Zablokowano także pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 576 tys. zł.

Czworo podejrzanych decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, trafiło na trzy miesiące do aresztów. Chodzi o podejrzaną o kierowanie tą zorganizowaną grupę przestępczą Paulinę P. oraz Piotra C., Roberta C., i Bartłomieja K.

Wobec pozostałych podejrzanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu, a także poręczenia majątkowe w wysokości od 15 do 20 tys. zł.

Prokuratura zastrzegła, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Autorka: Agnieszka Pipała