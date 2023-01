Rosnące ceny gazu, brak rąk do pracy, starzenie się społeczeństwa, a do tego słabe występy reprezentacji piłkarskich i zamiłowanie do skoków narciarskich, dyscypliny, którą na poważnie uprawia się tylko w kilku państwach świata . W kwestiach społecznych, kulturowych i gospodarczych nad Wisłą i Renem jest dużo podobieństw. W Lidlu w Warszawie i Berlinie znajdziemy mnóstwo tych samych produktów. Różnią się tylko cenami. Co może dziwić – czasem te na Zachodzie są niższe. Handel między naszymi krajami rośnie od lat – w 2021 r. osiągnęła wartość prawie 150 mld euro. Niemcy to nasz najważniejszy partner handlowy, ale również nasze znaczenie dla nich rośnie – w 2021 r. byliśmy pod tym względem na piątym miejscu za Chinami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi i Francją, a m.in. przed Włochami i Wielką Brytanią.

Czym żyje przeciętny Schmidt, a o czym Kowalski mógł w ogóle nie słyszeć? Jedną z takich kwestii są działania aktywistów klimatycznych z Ostatniej Generacji (Letzte Generation), którzy walczą o to, aby świat , a szczególnie rząd Republiki Federalnej, jak najszybciej odszedł od paliw kopalnych i przeciwdziałał ociepleniu Ziemi. Zaczęło się od głodówki przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2021 r. oraz głośnych wizyt Grety Thunberg, dziś już 20-letniej ikony popkultury. Później aktywiści przeprowadzili też liczne blokady dróg, zakłócili funkcjonowanie lotniska w Berlinie, ale też obrzucili piure ziemniaczanym wart ponad 100 mln dol. obraz Claude’a Moneta wystawiony w Poczdamie. Dlaczego? – Doceniamy i kochamy sztukę. Jednak sztuka jest wartościowa i ma sens tylko wtedy, gdy będą ludzie, którzy mogą ją podziwiać. Ile będzie wart ten obraz, jeśli nasza codzienność będzie polegała na walce o wodę i jedzenie? – wyjaśniał działacz Theo Schnarr serwisowi Dazeddigital.com. – Na obrazie pokazane są wielkie żniwa. To obraz, którego już nie zobaczymy w rzeczywistości, jeśli nadal będziemy podążać ścieżką „biznesu po staremu”, doprowadzając nasze społeczeństwa do powodzi, suszy i głodu. Claude Monet był miłośnikiem przyrody i jej kruchości, jednak wszystko, co kochał i starał się zachować dla następnych pokoleń, ulega zniszczeniu – tłumaczył. Głośno było też o ekologach, którzy przyklejali się do asfaltu.

Niemieckie służby miały wątpliwości co do działań aktywistów. W następstwie kwietniowych ataków protestujących na rafinerię w Schwedt w grudniu 2022 r. doszło do przeszukań w kilkunastu miejscach, a w tle pojawiły się oskarżenia o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Trudno przewidzieć, czym to się skończy.

Brzmi to groteskowo, ale może mieć poważne skutki. W 2016 r. jeden z Obywateli Rzeszy, posiadacz arsenału składającego się z 30 sztuk broni, zastrzelił policjanta, który próbował mu odebrać rynsztunek. Zagrożenie z strony radykałów nasiliło się w ostatnich latach. Jak informowaliśmy na łamach DGP, według Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) w 2021 r. Obywatele Rzeszy popełnili ponad tysiąc wykroczeń i przestępstw. Większość z nich to groźby karalne, a w co piątym przypadku doszło do użycia przemocy. Dla porównania w latach 2019–2020 było ok. 600 takich przypadków. Niemieckie służby szacują liczbę członków Obywateli Rzeszy na 21 tys. Co może zaskakiwać, zdaniem BfV „prawicowe ekstremistyczne elementy ideologiczne są tylko nieznacznie widoczne wśród większości członków”. Ale to, że było tam stosunkowo mało ekstremy, nie oznacza, że takiego zagrożenia nie ma. W służbach mundurowych Republiki Federalnej regularnie dochodzi do skandali związanych z nazistowskimi sympatiami funkcjonariuszy. To m.in. z tego powodu dwa lata temu rozwiązano część jednostki wojskowej komandosów KSK. Także w policji zdarzają się tego typu afery. Na tym tle perypetie polskiego komendanta głównego z granatnikiem czy swastyka z wafelków na torcie urodzinowym wydają się dosyć niewinne. Są to wydarzenia karygodne, ale ładowi prawnemu III RP w żaden sposób nie zagrażają.