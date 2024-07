Procedura nadmiernego deficytu

KE uznała w raporcie, wydanym w czerwcu br., że wszczęcie procedury nadmiernego deficytu jest uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski. W związku z tym zaproponowała Radzie otwarcie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu i skierowała informację w tej sprawie do polskich władz.

"Biorąc pod uwagę raport przyjęty na podstawie art. 126 ust. 3 TFUE i uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, przyjętą na podstawie art. 126 ust. 4 TFUE Komisja stwierdziła, że w Polsce istnieje nadmierny deficyt. W związku z tym w dniu 8 lipca 2024 r. Komisja skierowała taką opinię do Polski i poinformowała o tym Radę. […] Artykuł 126 ust. 6 TFUE stanowi, że Rada musi uwzględnić wszelkie uwagi, które zainteresowane państwo członkowskie może chcieć wnieść przed podjęciem decyzji w sprawie objęcia procedurą EDP, czy istnieje nadmierny deficyt" - czytamy w dokumencie.

Następnie Komisja uzasadniła powody swojej propozycji.

Przekroczenie deficytu "nie jest wyjątkowe"

Przypomniała, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wyniósł w 2023 r. 5,1% PKB, a zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło 49,6% PKB. Zwróciła też uwagę, że w przyjętym w czerwcu raporcie uznała, że "przekroczenie deficytu ponad określoną w Traktacie wartość referencyjną wynoszącą 3% PKB w roku 2023 nie jest zjawiskiem wyjątkowym, gdyż nie wynika ani z nadzwyczajnego zdarzenia, ani z poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w rozumieniu Paktu Stabilności i Wzrostu".

"Przekroczenie wartości referencyjnych, zawartych w Traktacie również nie ma charakteru tymczasowego. Prognozy Komisji z wiosny 2024 r., wskazują, że deficyt sektora finansów publicznych utrzyma się powyżej 3% PKB w latach 2024 i 2025. W sumie deficyt w 2023 r. […] nie jest zbliżony do wartości referencyjnych, zawartych w Traktacie, a wynoszących 3% PKB. Przekroczenie to nie jest traktowane jako wyjątkowe i tymczasowe w rozumieniu Traktatu oraz Paktu Stabilności i Wzrostu" - czytamy.

KE podkreśliła, że kryterium deficytu określone w Traktacie i rozporządzeniu (WE) Nr 1467/97 nie jest wypełnione.

"Z danych, zatwierdzonych przez Eurostat wynika, że deficyt sektora finansów publicznych Polski osiągnie 5,1% PKB w 2024 r. Prognoza Komisji z wiosny 2024 r. wskazuje na deficyt na poziomie 5,4% PKB, czyli ponad i nie blisko określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB. Wzrost deficytu w porównaniu do 2023 r. ma charakter głównie rosnący, w szczególności ze względu na rosnące wydatki na wzmocnienie potencjału obronnego, w tym inwestycje w sprzęt i infrastrukturę wojskową oraz obecną armię, wydatki, nowe świadczenia socjalne, w tym podwyżka zasiłków rodzinnych, 30-proc. podwyżka wynagrodzeń nauczycieli i 20-proc. podwyżka wynagrodzeń administracji publicznej" - wskazano.

Kolejny etap procedury, tj. rekomendacje Komisji dla Rady na podstawie art. 126 ust. 7 TFUE w sprawie korekty nadmiernego deficytu, zostaną wydane wraz z opinią Komisji na temat projektów planów budżetowych państw członkowskich.

Według przyjętego przez rząd w końcu kwietnia "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027" (WPFP), deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 5,1% PKB w 2024 r. i będzie spadać do 4,4% w 2025 r. oraz do 3,8% PKB w 2026 i do 3,3% PKB w 2027 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 53,4% PKB w br. wobec 49,6% PKB w 2023 r., następnie będzie wzrastał do 57,3% PKB w 2025 r., 60,5% PKB w 2026 r. i osiągnie 61,3% w 2027 r.

W połowie maja Komisja Europejska podała w wiosennych prognozach, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 5,4% PKB w 2024 r. i 4,6% PKB w 2025 r. (wobec -5,1% PKB w ub.r.). Komisja przewiduje, że dług publiczny wzrośnie do 53,7% PKB w 2024 r. (z 49,6% PKB w 2023 r.), a w 2025 r. osiągnie 57,7% PKB.

(ISBnews)