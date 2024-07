Rosnące zadłużenie

Scope Ratings firma zajmująca się ocenami kredytowymi opublikowała raport, w którym ostrzega, że Stany Zjednoczone i inne kraje należące do klubu gospodarek rozwiniętych powróciły na ścieżkę rosnącego zadłużenia, z której będzie trudno zawrócić.

„Zmiana perspektywy utrzymania wyższych stóp na dłużej zmienia sytuację” – powiedział analityk Dennis Shen. „Rosnący stosunek długu do PKB nie tylko rodzi pytania o długoterminową zdolność obsługi zadłużenia, ale także ogranicza krótkoterminową swobodę budżetową rządów” - dodaje.

Scope stwierdził, że Stany Zjednoczone będą przewodzić wzrostowi zadłużenia wraz z europejskimi członkami grupy G7, z wyjątkiem Niemiec. W ocenie analityków reguły fiskalne w wielu krajach nie będą odpowiednie, aby zapobiec w dalszym wzroście zadłużenia finansów publicznych. W ocenie Scope Francja, Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone potrzebują lepszych ram budżetowych i naprawy swoich finansów publicznych.

Francja po wyborach

Jeśli chodzi o sytuację we Francji, to jeszcze przed drugą turą wyborów stwierdzono, że rosnące zadłużenie może wywołać większy niepokój inwestorów po „istotnym” zwiększeniu spreadu obligacji tego kraju w stosunku do ich niemieckich odpowiedników. A jak wiadomo, we Francji wybory wygrała Lewica, która nie jest skłonna zaciskać pasa.

Dennis Shen uważa, że nowy rząd musi kontynuować stosunki oparte na współpracy z sąsiadami Francji i Unią Europejską oraz dążyć do spójnej konsolidacji fiskalnej. W jego ocenie spread francuskich i niemieckich obligacji może z łatwością jeszcze bardziej się powiększyć, jeśli kwestionowana zostanie zdolność obsługi francuskiego długu.