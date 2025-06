Renta wdowia wniosek KRUS - jak wypełnić? Ile wynosi renta wdowia? Komu przysługuje? Do kiedy wniosek o rentę wdowią?

Renta wdowia z KRUS – co to jest i komu przysługuje? Od 1 stycznia 2025 rolnicy mogą ubiegać się w KRUS o tzw. rentę wdowią, czyli rentę rodzinną po zmarłym małżonku i własne świadczenie emerytalno-rentowe. Dzięki nowelizacji przepisów możliwe jest jednoczesne pobieranie obu świadczeń. Sprawdź, kto może złożyć wniosek o rentę wdowią w KRUS, jak go wypełnić i ile wynosi renta wdowia w 2025 roku. W artykule wzór wniosku do pobrania.