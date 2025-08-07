Kto może odzyskać pieniądze od 1 sierpnia 2025?

To rolnicy mogą ponownie w tym roku ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. 1 sierpnia 2025 rusza nowy nabór wniosków. Zwrot przysługuje rolnikom wykorzystującym paliwo do celów rolniczych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości gospodarstwa oraz liczby zwierząt:

160,60 zł za każdy hektar użytków rolnych,

za każdy hektar użytków rolnych, 5,84 zł za każdą sztukę trzody chlewnej,

za każdą sztukę trzody chlewnej, 58,40 zł za każdą DJP bydła, owiec, kóz i koni.

Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby dostać zwrot za paliwo?

Aby otrzymać zwrot, należy złożyć w gminie wniosek wraz z:

Fakturami VAT (lub kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego,

(lub kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego, Zgodą współwłaścicieli gruntów ,

, Zaświadczeniem z ARiMR o średniorocznej liczbie zwierząt (jeśli dotyczy).

Zwrot za paliwo 2025 - terminy i wypłaty

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2025 roku.

2025 roku. Wypłata środków nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2025 roku.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za paliwo rolnicze?

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2025 roku składa się w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych. Można to zrobić:

osobiście w urzędzie gminy albo przesłać pocztą.

albo przesłać pocztą. w niektórych gminach dostępna jest również platforma ePUAP, ale to zależy od lokalnych procedur – warto sprawdzić na stronie swojej gminy.

Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze są wypłacane: