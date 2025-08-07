Kto może odzyskać pieniądze od 1 sierpnia 2025?
To rolnicy mogą ponownie w tym roku ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. 1 sierpnia 2025 rusza nowy nabór wniosków. Zwrot przysługuje rolnikom wykorzystującym paliwo do celów rolniczych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości gospodarstwa oraz liczby zwierząt:
- 160,60 zł za każdy hektar użytków rolnych,
- 5,84 zł za każdą sztukę trzody chlewnej,
- 58,40 zł za każdą DJP bydła, owiec, kóz i koni.
Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby dostać zwrot za paliwo?
Aby otrzymać zwrot, należy złożyć w gminie wniosek wraz z:
- Fakturami VAT (lub kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego,
- Zgodą współwłaścicieli gruntów,
- Zaświadczeniem z ARiMR o średniorocznej liczbie zwierząt (jeśli dotyczy).
Zwrot za paliwo 2025 - terminy i wypłaty
- Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2025 roku.
- Wypłata środków nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2025 roku.
Gdzie złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za paliwo rolnicze?
Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2025 roku składa się w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych. Można to zrobić:
- osobiście w urzędzie gminy albo przesłać pocztą.
- w niektórych gminach dostępna jest również platforma ePUAP, ale to zależy od lokalnych procedur – warto sprawdzić na stronie swojej gminy.
Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze są wypłacane:
- przelewem na konto wskazane we wniosku, albo
- gotówką w kasie urzędu gminy – jeśli ktoś wybierze taką opcję.