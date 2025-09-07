Zasiłek stały 2025 – komu przysługuje?

Zasiłek stały można dostać, jeśli spełnia się jeden z poniższych warunków:

Dla osoby samotnie gospodarującej – jeśli:

jest pełnoletnia,

nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,

a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Dla osoby w rodzinie – jeśli:

jest pełnoletnia,

nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,

a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Ile wynosi zasiłek stały w 2025 roku?

Dla osoby samotnej:

Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.

Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Zasiłek stały 2025 - jakie są kryteria dochodowe?

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla:

osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),

(wzrost o 234 zł), osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł).

Kryterium dochodowe zostało podniesione w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia.

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

rentę socjalną,

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

Kiedy wypłacany jest zasiłek stały w 2025 roku?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego MOPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania