Dlaczego prezydent zawetował ustawę o 800 plus dla Ukraińców?

Karol Nawrocki argumentował, że świadczenie 800 plus powinno trafiać wyłącznie do osób, które pracują w Polsce i odprowadzają składki. Wskazał, że przepisy przygotowane ponad trzy lata temu odpowiadały zupełnie innej sytuacji politycznej i gospodarczej – tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Dziś – jego zdaniem – wymagają korekty.

Dodatkowo weto tłumaczono chęcią ochrony polskich finansów publicznych i ograniczeniem nadużyć. Prezydent zaznaczył, że Polska wciąż wspiera Ukraińców, ale pomoc socjalna powinna być powiązana z realnym wkładem w system.

800 plus dla Ukraińców - co znalazło się w prezydenckim projekcie?

Prezydent zapowiedział przygotowanie własnej inicjatywy ustawodawczej, w której:

800 plus będzie przysługiwało tylko dzieciom Ukraińców pracujących w Polsce i płacących składki,

przewidziane są zaostrzone przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy,

mają zostać wprowadzone zmiany w zasadach nadawania obywatelstwa i pobytu.

800 plus dla Ukraińców - krytyka ze strony rządu

Decyzja Karola Nawrockiego spotkała się z ostrą reakcją minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Szefowa resortu podkreśliła, że „800 plus to pieniądze dla dzieci” i nie można karać najmłodszych za sytuację zawodową rodziców. Jej zdaniem państwo powinno wspierać wszystkie dzieci uczące się w polskich szkołach, niezależnie od tego, czy rodzice pracują, czy chwilowo pozostają bez zatrudnienia.

Co dalej z ustawą dotyczącą 800 plus dla Ukraińców?

Po prezydenckim wecie Sejm może próbować odrzucić decyzję głowy państwa, ale potrzebna jest do tego większość 3/5 głosów. Na razie to prezydencki projekt – zakładający 800 plus tylko dla pracujących Ukraińców – będzie podstawą dalszej dyskusji.