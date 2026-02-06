Czym w ogóle jest koncesja?

W niektórych przypadkach, aby prowadzić biznes, trzeba dostać pozwolenie z właściwego urzędu, mieć konkretne uprawnienia zawodowe albo posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe - czyli tzw. koncesję. Koncesji wymaga się m.in. przy prowadzeniu działalności górniczej, produkcji broni, działalności energetycznej, przewozach lotniczych, a także przy rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. W skrócie: koncesja to jedno z najbardziej restrykcyjnych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Reklama

Z prawnego punktu widzenia koncesja ma formę decyzji administracyjnej. Organ koncesyjny może ją przyznać, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku albo nie zgodzić się na jej zmianę.

Jak odbywa się udzielenie koncesji? Jaką rolę odgrywa KRRiT

Aby rozpocząć działalność w branży objętej koncesjonowaniem, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego organu. W przypadku nadawania programów telewizyjnych (zarówno naziemnych, jak i satelitarnych) taką decyzję wydaje Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Udzielanie koncesji leży wyłącznie w kompetencjach KRRiT:

Na początku wniosek jest szczegółowo analizowany – pod kątem prawnym, programowym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym.

Następnie trafia on na posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , która w drodze uchwały rozstrzyga całe postępowanie.

Uchwała dotycząca udzielenia koncesji lub zmiany technicznych warunków nadawania przekazywana jest później do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To on, w formie postanowienia, zatwierdza jej część techniczną.

Ostatnim etapem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.

Po uzyskaniu decyzji koncesyjnej nadawca musi jeszcze zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwację częstotliwości, która również następuje w drodze odrębnej decyzji.

Ważne Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

Opłaty za udzielenie koncesji oraz opłaty roczne

Szczegółowe zasady naliczania opłat określa rozporządzenie KRRiT z 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370). Wysokość opłaty zależy m.in. od rodzaju sygnału, jakości nadawania oraz zasięgu programu. Co istotne, opłata ta podlega corocznej waloryzacji.

W 2026 roku maksymalna opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy lub cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi 41 206 504 zł.

Problemy Telewizji Republika: komunikat KRRiT

21 stycznia 2026 r. KRRiT opublikowała komunikat dotyczący zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na program telewizyjny „REPUBLIKA 2”. Jednocześnie Rada poinformowała o wysłuchaniu informacji dotyczącej wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty drugiej raty opłaty koncesyjnej.

Telewizja Republika to polska stacja informacyjno-publicystyczna, działająca od 2013 roku. Jak wynika z danych KRRiT z 22 października 2025 r., stacja ta była wówczas najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce, wyprzedzając dotychczasowych liderów tego segmentu – TVN24 oraz TVP Info.1

Stacja zalega z opłatą za wydanie koncesji

TV Republika nadaje na podstawie trzech koncesji. Dwie z nich dotyczą telewizji satelitarnej i obowiązują odpowiednio do 2033 roku (537/K/2022-T) oraz do 2035 roku (895/2025-T). Trzecia koncesja dotyczy telewizji naziemnej – została wydana 2 lipca 2024 r. i obowiązuje do 1 lipca 2034 r. (873a/2024-T).

To właśnie ta ostatnia koncesja stała się źródłem obecnych problemów stacji. Zgodnie z jej warunkami opłata za dziesięcioletnią koncesję naziemną wynosi niemal 17,9 mln zł i została rozłożona na dziesięć rocznych rat, powiększonych o opłaty prolongacyjne. Druga rata, w wysokości 1,79 mln zł, powinna zostać zapłacona do 1 września 2025 roku, wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 129 tys. zł. Nadawca wystąpił jednak z wnioskiem o rozłożenie należności na raty miesięczne.

– 15 stycznia Republika wpłaciła część raty za koncesję, ale nadal do zapłaty pozostaje ponad 900 tys. zł. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do nadawcy, a po analizie odpowiedzi zapewne zapadnie decyzja. Nadawca chce, aby raty roczne zostały rozbite na miesięczne, jednak kwota, którą deklaruje wpłacić, jest niższa od kwoty wymagalnej wraz z odsetkami – mówi prof. UW Tadeusz Kowalski, członek KRRiT, w rozmowie z portalem press.pl.

„Podczas posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wysłuchała informacji dotyczącej wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty drugiej raty opłaty koncesyjnej. Decyzja zapadnie po dostarczeniu przez spółkę dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku” – poinformowała KRRiT w komunikacie.

Konsekwencją może być utrata koncesji

Zdaniem Jana Dworaka, byłego prezesa TVP i byłego przewodniczącego KRRiT, w takiej sytuacji Krajowa Rada powinna wystąpić o windykację należności. – To najbardziej oczywisty ruch. W ten sposób zabezpieczony byłby interes Skarbu Państwa – ocenia.

Były prezes ostrzega jednocześnie, że sprawa może skończyć się utratą koncesji. – Do 15 września ubiegłego roku stacja miała zapłacić niemal 1,8 mln

Decyzja dot. wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty [aktualizacja]

Wczoraj, podczas posiedzenia, Rada rozpatrzyła wniosek Telewizji Republika S.A. z 15 stycznia 2026 r. dotyczący rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty.Nie uzyskano jednak wymaganej większości głosów, która pozwoliłaby na jego przyjęcie. Za rozłożeniem opłaty na raty opowiedziały się trzy osoby: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp oraz Marzena Paczuska. Przeciwko wnioskowi głosował Tadeusz Kowalski. Z uwagi na brak czterech głosów „za” sprawa zostanie ponownie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu KRRiT.

W związku z wnioskiem Telewizji Republika przeprowadzono analizy prawne. Wskazują one, że ewentualna pozytywna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji realizowałaby konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

– Skoro państwo, poprzez sądownictwo, zachwiało pewnością prawa do koncesji, państwo, poprzez KRRiT nie powinno karać przedsiębiorcy za skutki tego stanu rzeczy, rygorystycznie egzekwując jednorazową płatność – powiedziała dr Agnieszka Glapiak. Według Przewodniczącej KRRiT udzielenie zgody na raty leży w interesie publicznym, rozumianym jako dbałość o efektywność fiskalną.

Jak podkreśla Rada, rozkładanie opłat koncesyjnych na raty jest rozwiązaniem zgodnym z prawem i nie stanowi sytuacji wyjątkowej. W przeszłości, na wniosek nadawców, KRRiT wyrażała zgodę na rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu zapłaty w ponad 120 przypadkach. Przykładowo, w latach 2011–2012 ówczesny przewodniczący KRRiT, Jan Dworak, zgodził się na rozłożenie opłat nawet na 114 rat. Wnioski te dotyczyły programów nadawanych na multipleksie MUX-1 (POLO TV, ESKA TV, TTV oraz ATM Rozrywka).

1Wyniki oglądalności programów telewizyjnych we wrześniu 2025 - raport KRRiT. Wśród stacji informacyjnych liderem została TV Republika (AMR: 313 224; SHR% 6,4%), wyprzedzając dotychczasowych czołowych nadawców w tym segmencie: TVN24 (232 780; SHR% 4,8%) oraz TVP INFO (83 232; SHR% 1,7%). Raport obejmuje: 20 programów telewizyjnych o najwyższej średniej oglądalności (AMR), ranking programów informacyjnych.

KRRiT, press.pl, wyborcza.pl

Podstawa prawna:

Ogłoszenie przewodniczącego krajowej rady radiofonii i telewizji z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2026 r. (M.P. 2025 poz. 605)

Rozporządzenie KRRiT z 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370)

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2022 poz. 1722 ze zm.)