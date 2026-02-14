rozwiń >

W niektórych przypadkach, aby prowadzić biznes, należy uzyskać pozwolenie z właściwego urzędu, mieć konkretne uprawnienia zawodowe albo posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe - czyli tzw. koncesję

Koncesji wymaga się m.in. przy prowadzeniu działalności górniczej, produkcji broni, działalności energetycznej, przewozach lotniczych, a także przy rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych. W skrócie: koncesja to jedno z najbardziej restrykcyjnych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Z prawnego punktu widzenia koncesja ma formę decyzji administracyjnej. Organ koncesyjny może ją przyznać, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku albo nie zgodzić się na jej zmianę.

W jaki sposób odbywa się udzielenie koncesji? Jaką rolę odgrywa KRRiT?

Aby rozpocząć działalność w branży objętej koncesjonowaniem, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego organu. W przypadku nadawania programów telewizyjnych (zarówno naziemnych, jak i satelitarnych) taką decyzję wydaje Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Udzielanie koncesji leży wyłącznie w kompetencjach KRRiT:

  • Na początku wniosek jest szczegółowo analizowany – pod kątem prawnym, programowym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym.
  • Następnie trafia on na posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w drodze uchwały rozstrzyga całe postępowanie.
  • Uchwała dotycząca udzielenia koncesji lub zmiany technicznych warunków nadawania przekazywana jest później do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To on, w formie postanowienia, zatwierdza jej część techniczną.
  • Ostatnim etapem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.
  • Po uzyskaniu decyzji koncesyjnej nadawca musi jeszcze zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwację częstotliwości, która również następuje w drodze odrębnej decyzji.

Ważne

Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

Opłaty za udzielenie koncesji

Szczegółowe zasady naliczania opłat określa rozporządzenie KRRiT z 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370). Wysokość opłaty zależy m.in. od rodzaju sygnału, jakości nadawania oraz zasięgu programu. Co istotne, opłata ta podlega corocznej waloryzacji.

W 2026 roku maksymalna opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy lub cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi 41 206 504 zł.

Problemy Telewizji Republika: komunikat KRRiT

21 stycznia 2026 r. KRRiT opublikowała komunikat dotyczący zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na program telewizyjny „REPUBLIKA 2”. Jednocześnie Rada poinformowała o wysłuchaniu informacji dotyczącej wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty drugiej raty opłaty koncesyjnej.

Telewizja Republika najsilniejsza wśród kanałów informacyjnych

Telewizja Republika to polska stacja informacyjno-publicystyczna, działająca od 2013 roku. Jak wynika z danych KRRiT z 22 października 2025 r., stacja ta była wówczas najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce, wyprzedzając dotychczasowych liderów tego segmentu – TVN24 oraz TVP Info.1 TV Republika utrzymała pozycję lidera również w najnowszym - styczniowym raporcie KRRiT.2

Stacja zalega z opłatą za wydanie koncesji

TV Republika nadaje na podstawie trzech koncesji. Dwie z nich dotyczą telewizji satelitarnej i obowiązują odpowiednio do 2033 roku (537/K/2022-T) oraz do 2035 roku (895/2025-T). Trzecia koncesja dotyczy telewizji naziemnej – została wydana 2 lipca 2024 r. i obowiązuje do 1 lipca 2034 r. (873a/2024-T).

To właśnie ta ostatnia koncesja stała się źródłem obecnych problemów stacji. Zgodnie z jej warunkami opłata za dziesięcioletnią koncesję naziemną wynosi niemal 17,9 mln zł i została rozłożona na dziesięć rocznych rat, powiększonych o opłaty prolongacyjne. Druga rata, w wysokości 1,79 mln zł, powinna zostać zapłacona do 1 września 2025 roku, wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 129 tys. zł. Nadawca wystąpił jednak z wnioskiem o rozłożenie należności na raty miesięczne.

15 stycznia Republika wpłaciła część raty za koncesję, ale nadal do zapłaty pozostaje ponad 900 tys. zł. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do nadawcy, a po analizie odpowiedzi zapewne zapadnie decyzja. Nadawca chce, aby raty roczne zostały rozbite na miesięczne, jednak kwota, którą deklaruje wpłacić, jest niższa od kwoty wymagalnej wraz z odsetkami – mówi prof. UW Tadeusz Kowalski, członek KRRiT, w rozmowie z portalem press.pl.

Podczas posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wysłuchała informacji dotyczącej wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty drugiej raty opłaty koncesyjnej. Decyzja zapadnie po dostarczeniu przez spółkę dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku” – poinformowała KRRiT w komunikacie.

Konsekwencją zaległości może być utrata koncesji

Zdaniem Jana Dworaka, byłego prezesa TVP i byłego przewodniczącego KRRiT, w takiej sytuacji Krajowa Rada powinna wystąpić o windykację należności. – To najbardziej oczywisty ruch. W ten sposób zabezpieczony byłby interes Skarbu Państwa – ocenia.

Były prezes ostrzega jednocześnie, że sprawa może skończyć się utratą koncesji. – Do 15 września ubiegłego roku stacja miała zapłacić niemal 1,8 mln

Decyzja dot. wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty [aktualizacja]

Wczoraj, podczas posiedzenia, Rada rozpatrzyła wniosek Telewizji Republika S.A. z 15 stycznia 2026 r. dotyczący rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty.Nie uzyskano jednak wymaganej większości głosów, która pozwoliłaby na jego przyjęcie. Za rozłożeniem opłaty na raty opowiedziały się trzy osoby: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp oraz Marzena Paczuska. Przeciwko wnioskowi głosował Tadeusz Kowalski. Z uwagi na brak czterech głosów „za” sprawa zostanie ponownie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu KRRiT.

W związku z wnioskiem Telewizji Republika przeprowadzono analizy prawne. Wskazują one, że ewentualna pozytywna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji realizowałaby konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

Skoro państwo, poprzez sądownictwo, zachwiało pewnością prawa do koncesji, państwo, poprzez KRRiT nie powinno karać przedsiębiorcy za skutki tego stanu rzeczy, rygorystycznie egzekwując jednorazową płatność – powiedziała dr Agnieszka Glapiak. Według Przewodniczącej KRRiT udzielenie zgody na raty leży w interesie publicznym, rozumianym jako dbałość o efektywność fiskalną.

Jak podkreśla Rada, rozkładanie opłat koncesyjnych na raty jest rozwiązaniem zgodnym z prawem i nie stanowi sytuacji wyjątkowej. W przeszłości, na wniosek nadawców, KRRiT wyrażała zgodę na rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu zapłaty w ponad 120 przypadkach. Przykładowo, w latach 2011–2012 ówczesny przewodniczący KRRiT, Jan Dworak, zgodził się na rozłożenie opłat nawet na 114 rat. Wnioski te dotyczyły programów nadawanych na multipleksie MUX-1 (POLO TV, ESKA TV, TTV oraz ATM Rozrywka).

1Wyniki oglądalności programów telewizyjnych we wrześniu 2025 - raport KRRiT. Wśród stacji informacyjnych liderem została TV Republika (AMR: 313 224; SHR% 6,4%), wyprzedzając dotychczasowych czołowych nadawców w tym segmencie: TVN24 (232 780; SHR% 4,8%) oraz TVP INFO (83 232; SHR% 1,7%). Raport obejmuje: 20 programów telewizyjnych o najwyższej średniej oglądalności (AMR), ranking programów informacyjnych.

2Raport oglądalności w styczniu 2026 - KRRiT

KRRiT, press.pl, wyborcza.pl

Podstawa prawna:

Ogłoszenie przewodniczącego krajowej rady radiofonii i telewizji z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2026 r. (M.P. 2025 poz. 605)

Rozporządzenie KRRiT z 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370)

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2022 poz. 1722 ze zm.)