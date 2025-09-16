Co to jest świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które ukończyły 100 lat i mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ono wypłacane niezależnie od podstawowej emerytury czy renty. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa ustawa, która zmieniła zasady przyznawania świadczenia. Obecnie każda osoba, która osiągnie setne urodziny, otrzymuje co miesiąc taką samą, stałą kwotę.

Jak otrzymać dodatkowe świadczenie dla emerytów?

Decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego wydaje instytucja, która wypłaca podstawowe świadczenie, czyli najczęściej ZUS. Jeśli senior pobiera świadczenia z dwóch różnych instytucji, dodatek przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Formularz wniosku o świadczenie honorowe - ESH - można pobrać na stronie zus.pl lub w każdej placówce ZUS.

Wniosek ESH - formularz PDF do pobrania

Wniosek ESH do wydruku pobierz plik

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie honorowe wynosi 6589,67 zł brutto. To kwota waloryzowana każdego roku w marcu – podobnie jak emerytury i renty. Dzięki temu świadczenie zyskuje ochronę przed utratą wartości w związku z inflacją.

Zmiany w świadczeniu honorowym od 2025 roku

Wcześniej, do końca 2024 roku, wysokość dodatku była ustalana na stałym poziomie – odpowiadającym kwocie bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Świadczenie nie rosło w kolejnych latach. Nowa ustawa zrównała wszystkie wypłaty i wprowadziła mechanizm waloryzacji. Seniorzy, którzy przed 2025 rokiem otrzymywali niższe kwoty, mieli je automatycznie podwyższone do obecnego poziomu.

Ilu seniorów korzysta ze świadczenia?

ZUS poinformował, że świadczenie honorowe pobiera już ponad 3,8 tys. osób. To prawie dwukrotnie więcej niż w 2018 roku, kiedy dodatkowe wsparcie otrzymywało 1,9 tys. stulatków.