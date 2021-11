W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił duży pakiet obniżek podatków, które mają złagodzić skutki inflacji tzw. tarczę antyinflacyjną. Poinformował, że rząd wprowadzi obniżkę VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc.; od 20 grudnia na pięć miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE; od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Zostaną też wdrożone rozwiązania dot. opłaty emisyjnej.

"Tarcza antyinflacyjna to nasza szybka i realna odpowiedź na rosnące w wyniku skoku inflacji ceny" - podkreśliła w rozmowie z PAP Czerwińska odnosząc się do propozycji szefa rządu.

Zwróciła uwagę, że "skok inflacji to z jednej strony efekt wychodzenia z największego od II Wojny Światowej kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także światowych trendów rosnących cen żywności, energii czy zaburzeń łańcuchów dostaw".

"Z drugiej zaś strony to także efekt agresywnej polityki Rosji podbijającej sztucznie ceny surowców energetycznych. Inflacja to zjawisko globalne i nie mamy bezpośredniego wpływu na nią" - zaznaczyła rzeczniczka PiS.

Czerwińska dodała, że "możemy jednak wprowadzić zmiany powodujące, że Polacy odczują jej skutki jak najmniej". "Tarcza antyinflacyjna zadziała w tych obszarach, w których inflacja mogłaby najmocniej uderzyć w portfele Polaków - paliwa, energia, żywność" - podkreśliła. "Chcemy procedować projekty jak najszybciej by ich pozytywne skutki Polacy odczuli jak najszybciej" - dodała rzeczniczka PiS.

W ramach ogłoszonej w czwartek tzw. tarczy antyinflacyjnej na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.).

Ponadto gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza zostanie obniżona do minimum UE. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.).

W 2022 r. w dwóch ratach wypłacony ma zostać dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i liczby osób. Ponadto w ramach oszczędności w 2022 r. ma m.in. zostać ograniczone tworzenia nowych etatów czy urzędów w administracji publicznej, a z funduszy celowych finansowane mają być tylko już realizowane lub ogłoszone programy.