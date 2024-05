Matura 2024: Dziś egzamin z matematyki. Co musisz wiedzieć przed maturą?

Już dziś uczniowie przystąpią do egzaminu, który wzbudza największe obawy. Mowa oczywiście o maturze z matematyki. To obok języka polskiego i języka obcego jeden z przedmiotów obowiązkowych, do których musi przystąpić każdy maturzysta chcący otrzymać świadectwo dojrzałości. Aby zdać maturę z matematyki, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 30 proc. punktów. Co warto wiedzieć przed egzaminem?