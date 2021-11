Projekt nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym oraz o podatku od sprzedaży detalicznej został już wpisany do wykazu prac rządu. Jak podaje nam Ministerstwo Finansów, będzie przedmiotem prac parlamentarnych w grudniu. Cel to złagodzenie skutków inflacji w obszarze paliw i energii. Rząd ocenia, że właśnie wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. „Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku wzrosły o prawie 40 proc. To przekłada się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych. Szacuje się, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych mogłyby wzrosnąć o 10-15 proc.” - szacują autorzy projektu. Stąd pomysły na obniżki VAT czy akcyzy w przypadku energii, paliw i gazu, choć pytanie, na ile w poszczególnych przypadkach obniżki nadążą za wzrostem cen.