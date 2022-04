W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 2,9 proc.

Reklama

W całej UE inflacja wyniosła w marcu 7,8 proc. r/r wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 7,4 proc. rok do roku w marcu br. wobec 5,9 proc. inflacji rok do roku miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 7,5 proc. rok do roku.

"Najniższe roczne wskaźniki odnotowano na Malcie (4,5 proc.), we Francji (5,2 proc.) i w Portugalii (5,5 proc.). Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Litwie (15,6 proc.), w Estonii (14,8 proc.) i Czechach (11,9 proc.). W porównaniu z W porównaniu ze lutym, roczna inflacja spadła w dwóch państwach członkowskich, a wzrosła w dwudziestu pięciu" - czytamy w komunikacie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 11 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2022 r.