"W środowisku rozlewania się w coraz większym stopniu efektów drugiej rundy scenariusz inflacji w formacji 'płaskowyżu' w drugiej połowie 2022 r. trzeba odłożyć na półkę. Do końca bieżącego roku inflacja będzie rosnąć. Jednakże dalej zostajemy przy prognozie, że szczyt inflacji w tym cyklu zobaczymy w lutym przyszłego roku w wysokości solidnie przekraczającej 20% r/r. Sprzyjać temu będzie efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego spowodowany wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, która pozostanie z nami co najmniej do końca 2023 r." - czytamy w komentarzu banku do danych GUS na temat inflacji we wrześniu.

Bank podkreślił, że wstępny odczyt opublikowany dwa tygodnie temu mocno zaskoczył rynek w górę, a głównym źródłem niespodzianki była drugi miesiąc z rzędu inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii).

"Efekty drugiej rundy spowodowane wysokimi kosztami energii rozlewają się na szeroki wachlarz towarów i usług. Świadczą o tym rosnące dynamiki cen zarówno towarów (18,7% r/r), jak i usług (12,5% r/r). Jest to możliwe dzięki dalej utrzymującej się solidnej koniunkturze w polskiej gospodarce napędzanej mocno ekspansywną polityką fiskalną, jak również silnemu rynkowi pracy" - czytamy dalej.

Bank na podstawie dzisiejszych danych szacuje inflację bazową z we wrześniu na 10,7% r/r z 9,9% w poprzednim miesiącu.

"Bardzo mocno od początku roku rosną ceny w kategorii 'zakwaterowanie i gastronomia' - we wrześniu poszły w górę o kolejne 1,7% m/m. Standardowo we wrześniu, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, silnie poszły do góry ceny w kategorii 'edukacja', ale w znacznie większej skali niż w ubiegłych latach (+7,4% m/m). Dalej silnie rosły też ceny związane z wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego (+1,5% m/m)" - czytamy dalej.

Jak wskazało Pekao, kategorie niebazowe, jak ceny żywności i napojów bezalkoholowych kontynuowały we wrześniu swój rosnący trend (+1,7% m/m), silnie poszły do góry także ceny nośników energii (+3,8% m/m).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 17,2% w ujęciu rocznym we wrześniu 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,6%. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 26%), żywności (o 20%), transportu (o 16,4%), restauracji i hoteli (o 17,8%) oraz rekreacji i kultury (o 13,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 6,5 pkt proc., 4,78 pkt proc., 1,61 pkt proc., 0,86 pkt proc. i 0,85 pkt proc.