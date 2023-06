Reklama

Firma Intel poinformowała w piątek, że wybrała na lokalizację swojego nowego, zaawansowanego technologicznie zakładu integracji i testowania półprzewodników, Miękinię w okolicach Wrocławia. Planowana inwestycja o łącznej wartości sięgającej 4,6 mld dol. pozwoli stworzyć 2000 miejsc pracy w firmie Intel oraz tysiące powiązanych stanowisk u dostawców, a także tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

Polski debiut

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w rozmowie z PAP podkreślił, że inwestycja Intela jest „inna niż wszystkie do tej pory”. „To inwestycja w obszarze na przemysłowej mapie świata, w którym Polska do tej pory nie była obecna” – mówił Cieszyński.

Cieszyński wskazał, że dzięki inwestycji Intela, Polska stanie się częścią „globalnego łańcucha wartości, jeśli chodzi o produkcję półprzewodników, procesorów”.

Poważne plany

Minister przypomniał, że UE zakłada, że na Starym Kontynencie do 2030 r. będzie produkowane 20 proc. światowego wolumenu półprzewodników. „Nie da się takich inwestycji zrealizować tylko w jednym miejscu w Europie. Dlatego współpracujemy z firmą, która ma już swoje fabryki w Irlandii i planuje budowę dużej fabryki w Niemczech. Teraz kolejnym elementem tego łańcucha wartości będzie fabryka, która powstanie koło Wrocławia” – mówił Cieszyński.

Szef resortu cyfryzacji powiedział, że resort będzie w imieniu Polski składał wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący pomocy publicznej udzielonej na realizację inwestycji Intela. „Wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Agencją Rozwoju Przemysłu zamierzamy pomóc inwestorowi w zrealizowaniu tego planu, który dziś został ogłoszony” – mówił Cieszyński.

"Czekamy na decyzję KE"

Dodał, że prace przy budowie zakładu Intela rozpoczną się po „decyzji Komisji Europejskiej”.

Minister wskazał też, że nie przypadkiem inwestycja zlokalizowana jest na Dolnym Śląsku. „Tu lokowanych jest bardzo dużo nowych biznesów; region pod tym względem zajmuje drugie miejsce, tuż za Mazowszem” – mówił.

Intel w Polsce

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.

W Polsce Intel obecny jest od 30 lat. Nowa fabryka w okolicach Wrocławia w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych – podał Intel. „Będzie to również katalizator dla dodatkowych inwestycji w ekosystem i innowacje w Polsce i całej Unii Europejskiej” – wskazano.

