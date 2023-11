Indeks cen żywności na świecie

Reklama

Indeks cen żywności mierzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obniżył się w ciągu miesiąca o 0,5 proc. – w październiku spadł o 0,7 pkt do 120,6 pkt. Oznacza to, że ceny żywności na światowych rynkach w kolejnym miesiącu utrzymują tendencję spadkową i są już o 10,9 proc. (14,8 pkt w indeksie) niższe niż w październiku zeszłego roku.

Spadek cen w październiku odzwierciedla spadki wskaźników cen cukru, zbóż, olejów roślinnych i mięsa. Nieznacznie w zeszłym miesiącu w górę poszły natomiast notowania produktów mlecznych.

Reklama

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznej zmiany międzynarodowych cen głównych towarów spożywczych: zboża, oleju roślinnego, nabiału, mięsa oraz cukru. Jak więc obecnie wyglądają notowania poszczególnych grup artykułów spożywczych na świecie?

Zboże, tłuszcze i cukier tańsze, nabiał - nie

Wskaźnik cen zbóż w październiku spadł o 1 proc., co oznacza, że jest już o 17,9 proc. poniżej wartości sprzed roku. W październiku indeks cen pszenicy spadł o 1,9 proc., co – zdaniem ekspertów FAO - odzwierciedla ogólnie wyższe niż wcześniej przewidywane dostawy w Stanach Zjednoczonych i silną konkurencję wśród eksporterów. Wzrosły natomiast ceny tzw. zbóż gruboziarnistych, gdyż zmniejszające się dostawy kukurydzy w Argentynie wywarły presję na wzrost cen tego ziarna na świecie.

Jedyną grupą towarową, której indeks cenowy w październiku wzrósł, był nabiał, choć nadal utrzymuje się on wyraźnie – o 20,1 proc. – poniżej poziomu z października zeszłego roku.

Spadły zaś wskaźniki cenowe dla tłuszczów roślinnych (o 0,7 proc. w ciągu miesiąca) i cukru (o 2,2 proc.) i obie te grupy artykułów żywnościowych są tańsze niż przed rokiem – wskaźnik dla olei jest niższy o 20,7 proc. a dla cukru aż o 46,6 proc.

Tanieje wieprzowe, drożeją wołowe i drobiowe

Jeśli chodzi o mięsa, to indeks ich cen również się obniżył – o 0,6 proc. wobec września i o 3,4 proc. wobec października zeszłego roku.

„W październiku międzynarodowe ceny wieprzowiny spadły trzeci miesiąc z rzędu, głównie ze względu na utrzymujący się słaby popyt importowy, zwłaszcza z niektórych krajów Azji Wschodniej, przy dalszej presji na spadek wynikającej z dużych możliwości eksportu u niektórych głównych dostawców” – napisano w raporcie.

Jak podaje FAO, światowe ceny mięsa drobiowego nieznacznie wzrosły, ponieważ ogniska ptasiej grypy w dalszym ciągu ograniczały dostawy od kilku głównych światowych producentów.

„Międzynarodowe ceny mięsa wołowego i owczego również nieznacznie wzrosły, odzwierciedlając utrzymujący się silny popyt importowy ze strony niektórych głównych importerów, pomimo dużych dostaw mięsa wołowego z Australii i Brazylii oraz mięsa owczego z Oceanii” – wyjaśniono.

W Polsce nadal wzrosty, choć już łagodniejsze

Spadające wskaźniki cen żywności na świecie są pozytywnym sygnałem dla konsumentów, także w Polsce. U nas żywność jednak nadal drożeje, choć podwyżki są już znacznie mniejsze niż jeszcze rok temu.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że od października 2022 r. do lutego 2023 r. wskaźnik inflacji dla żywności i napojów bezalkoholowych przekraczał aż 20 proc. I tak: w październiku 2022 r. ceny spożywki były o 22 proc. wyższe niż rok wcześniej, w listopadzie o 22,3 proc., a szczyt drożyzny przypadł na luty (24 proc.) i marzec (również 24 proc.).

W kolejnych miesiącach krzywa wzrostowa zaczęła się wypłaszczać.

Obecnie tempo wzrostu cen artykułów spożywczych spowolniło i jest najniższe od lutego 2022 r. – w październiku wyniosło „jedynie” 7,9 proc., co oznacza, że po raz pierwszy od marca 2022 r. dynamika wzrostu cen żywności była niższa niż 10 proc.

W listopadzie i grudniu można spodziewać się dalszego łagodzenia się wzrostu cen. Zdaniem Marcina Luzinskiego, ekonomisty Santander Bank Polska, presja na wzrost cen żywności w Polsce jest niska. Jego zdaniem krajowy rynek produktów spożywczych „otrząsnął się” już po szokach podażowych wywołanych przez pandemię i wojnę w Ukrainie. – Wyjątkiem są w zasadzie owoce, bo w Polsce susza istotnie zmniejszyła zbiory – ocenia dla DGP Luzinski.