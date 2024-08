Codzienne zakupy droższe

W raporcie "Indeks cen w sklepach detalicznych", autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, poinformowano, że w lipcu br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 3,9 proc. rdr. "Dla porównania można wskazać, że w czerwcu wzrost rdr. – wyliczony wg tej samej metodologii – wyniósł 3,1 proc., w maju – 2,9 proc., a w kwietniu – 2,4 proc. Oznacza to, że dynamika podwyżek cen w sklepach wciąż rośnie" - podano w raporcie.

"Jest to obserwacja zgodna z ogólnym wzrostem inflacji odnotowanym w ostatnich miesiącach. Zmiany te nie są szczególnym zaskoczeniem dla ekonomistów. Ewidentnie możemy już mówić o powolnym, ale wyraźnym odwróceniu trendu od kwietnia, czego główną przyczyną było odmrożenie stawek VAT na żywność” – ocenił dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito, cytowany w informacji.

Co podrożało najbardziej

Z raportu wynika, iż w lipcu br. na 17 analizowanych kategorii 13 było na plusie. Najbardziej podrożały napoje bezalkoholowe ze wzrostem rdr. o 15,6 proc.

Jak twierdzi dr Kopyściański, kluczowym czynnikiem w przypadku wzrostu cen napojów bezalkoholowych był zwiększony popyt w okresie wakacyjnych, wysokich temperatur. Wpływ miało także zwiększenie kosztów opakowań z tworzyw sztucznych oraz wyższe niż przed rokiem ceny niektórych owoców, np. pomarańczy.

Na drugim miejscu w rankingu są dodatki spożywcze (tj. ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy) z podwyżką o 11,2 proc. rdr. Na trzeciej pozycji są słodycze i desery z podwyżką o 9,3 proc. rdr. Czwarta w rankingu jest chemia gospodarcza ze średnim wzrostem rdr. o 8,7 proc.

Piąte w zestawieniu jest pieczywo, które podrożało o 6,4 proc. rdr. W ocenie dr Kopyściańskiego w tej kategorii istotny był wzrost cen zbóż, odnotowany w maju i w czerwcu w skupach rolnych. "Aktualnie jednak sytuacja w tym zakresie bardzo się ustabilizowała. W lipcu pszenica i żyto nawet potaniały – o ok. 10 proc. rdr. To tworzy perspektywę do wyhamowania podwyżek cen pieczywa w kolejnych miesiącach. Jednak w dłuższym okresie kluczowym czynnikiem będą koszty zużycia gazu. Wyłania się więc ryzyko wzrostu cen w kolejnym roku” – przekazał dr Kopyściański.

Według raportu na szóstym miejscu znalazły się środki higieny osobistej z podwyżką o 6,2 proc. rdr. W czerwcu i w maju podrożały odpowiednio o 5,1 proc. i 3,1 proc. rdr. Na plusie są też owoce z wynikiem 3,8 proc. rdr. oraz ceny nabiału, które poszły w górę o 3,6 proc. rdr.

Podrożały także art. dla dzieci – o 3,5 proc. rdr. oraz ceny ryb, które urosły rdr. o 2,8 proc. Wędliny w lipcu zaliczyły skok o 2,3 proc. rdr, natomiast mięso podskoczyło o 2,2 proc. rdr. Zestawienie drożejących kategorii zamykają używki (tj. herbata, kawa, piwo, wódka) z wynikiem 1 proc. rdr.

Niektóre produkty były tańsze

Z raportu wynika również, iż na minusie znalazły się 4 kategorie, podobnie jak w czerwcu i maju. W lipcu rdr. najbardziej zmalały ceny art. tłuszczowych – o 8,1 proc. rdr., zmniejszyły się również ceny produktów sypkich – o 7,4 proc. rdr. Na minusie są też warzywa – 5,6 proc. rdr. Najmniej rdr. potaniały karmy dla zwierząt – o 0,5 proc. rdr.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” (powstającego co miesiąc od blisko 7 lat), autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). (PAP)