Polski biznes, jeśli chce zarobić, powinien jak najszybciej przyjrzeć się pakietom inwestycyjnym, które idą za polityką klimatyczną. Pieniądze na zieloną transformacje będą rosnąć - mówi Wyszkowski.

Pieniądze z inwestycji węglowych zostały przeniesione na inwestycje zero i niskoemisyjne, co też oznacza, że jest więcej pieniędzy na rozwój technologii przyszłości. Ale też jest więcej pieniędzy na to, żeby się przestawić - dodaje.