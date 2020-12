O ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy inwestycji poinformował we wtorek Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska. Jak przypomniał, spółka GTL SA oferuje obecnie dwa hangary obsługi technicznej: powojskowy, wyremontowany blisko dekadę temu oraz nowy, oddany do użytku w 2012 r. Ich powierzchnia użytkowa to łącznie 13 tys. m kw.

Nowa infrastruktura powstanie na wschód od hangaru wybudowanego w 2012 r. Obiekt będzie miał ponad 9,2 tys. m kw. powierzchni i 121,7 m sześc. kubatury. Wewnątrz znajdą się dwie zatoki do obsługi technicznej samolotów wielkości maksymalnie Airbusa A321neo. Hangar będzie przez użytkowany linię lotniczą Wizz Air, która w Katowicach ma jedną ze swoich baz.

Wstępny termin zakończenia inwestycji to II kw. 2022 roku. Przed działką, na której powstanie nowy hangar, trwa budowa płyty postojowej o powierzchni 6,5 ha z dziewięcioma stanowiskami dla samolotów kodu C, czyli np. Airbusa A320 lub Boeinga 737. Planowany termin zakończenie tej inwestycji to IV kw. 2021 roku.

Adamczyk zaakcentował, że prowadzony od 2007 r. program inwestycyjny zarządcy lotniska zakłada dywersyfikację powstającej infrastruktury. Stąd projekty w obszarze związanym z obsługą ruchu pasażerskiego oraz cargo, ale także bazy do obsługi technicznej.

W powojskowym hangarze, którego remont zakończył się w 2011 r., prowadzone są liniowe przeglądy samolotów i szybkie wymiany silników. W nowszym hangarze odbywa się obsługa bazowa, czyli kompleksowe przeglądy samolotów pod względem strukturalnym oraz komponentowym.

„Pandemia koronawirusa nie zatrzymała prac nad kluczowymi dla rozwoju pyrzowickiego lotniska projektami inwestycyjnymi, a jednym z nich jest rozbudowa bazy do obsługi technicznej samolotów” – powiedział, cytowany przez Adamczyka, prezes GTL SA Artur Tomasik. Jak zapewnił, celem jest zapewnianie klientom nowoczesnej infrastruktury.

Tomasik przypomniał, że katowickie lotnisko współpracuje z Wizz Air od 2004 r., kiedy linia otworzyła tam swoją pierwszą bazę, umieściła w niej swojego pierwszego Airbusa A320 i wykonała stamtąd swój pierwszy komercyjny rejs. Od początku działalności Wizz Aira jego samoloty wykonały w Katowicach ponad 140 tys. startów i lądowań i przewiozły ponad 21 mln pasażerów.

„Przed pandemią koronawirusa, w szczytowym okresie rozwoju, siatka połączeń Wizz Air z Pyrzowic obejmowała ponad 40 tras, a w pyrzowickiej bazie linii stacjonowało nawet siedem samolotów. Nowoczesny hangar, którego użytkownikiem będzie Wizz Air, to kolejny etap poszerzania współpracy pomiędzy Katowice Airport a przewoźnikiem” – ocenił prezes GTL.

„Uruchomienie nowego obiektu wygeneruje nowe miejsc pracy dla wykwalifikowanych kadr, zajmujących się obsługą techniczną samolotów. Tego typu specjaliści kształceni są w Politechnice Śląskiej, z którą GTL od lat współpracuje w zakresie edukacji. Wierzę, że rozwój bazy technicznej Wizz Air przełoży się także na powiększenie jego siatki połączeń z Katowice Airport” – dodał Tomasik.

Również cytowany przez Adamczyka członek zarządu Wizz Air ds. operacyjnych Heiko Holm zadeklarował zainteresowanie pracami na katowickim lotnisku. „Wierzymy, że najnowszy hangar, w którym linia Wizz Air będzie mogła przeprowadzać przeglądy techniczne swoich samolotów typu Airbus, to kolejny etap zacieśniania wspólnych działań między naszymi firmami” – ocenił Holm.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

GTL przed pandemią koronawirusa prognozowało, że w 2020 r. linie lotnicze przewiozą z i do Pyrzowic rekordowe 5,5 mln pasażerów. Wywołany pandemią kryzys branży lotniczej wymusił konieczność weryfikacji prognoz ruchu. Obecnie spółka spodziewa się, że w 2020 r. z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta o około 70 proc. mniej podróżnych, niż w 2019 r.