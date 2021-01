Jak przypomina gazeta, "zakład baterii do samochodów elektrycznych w Kobierzycach pod Wrocławiem już jest największy w Europie, a będzie największy na świecie". "Spółka LG Energy Solutions, dawniej LG Chem Wrocław Energy, otrzymała decyzję o wsparciu czwartego etapu budowy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji" - czytamy.

"Kwota zadeklarowanych nakładów to 302,9 mln EUR. Firma zobowiązuje się do zatrudnienia co najmniej 500 nowych pracowników do 31 grudnia 2022 r." - mówi "Pulsowi Biznesu" Miłosz Marczuk, rzecznik Agencji Rozwoju Przemysłu, której "tarnobrzeski oddział wydał decyzję o wsparciu gwarantującą zwolnienia podatkowe".

"W wyniku realizacji projektu całkowita kwota nakładów przekroczy 3,1 mld EUR (14 mld zł), a zatrudnienie sięgnie nawet dziesięciu tysięcy miejsc pracy. Po zakończeniu czwartego etapu inwestycji na terenie zarządzanego przez ARP parku przemysłowego w Kobierzycach powstanie największa fabryka akumulatorów EV na świecie o możliwościach produkcyjnych na poziomie 100 GWh zaspokajająca około 60 proc. obecnego zapotrzebowania w Europie" - brzmi komunikat ARP, cytowany w artykule.

