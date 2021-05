W ramach programu inwestycji szef rządu wymienił sześć obszarów: rozbudowa dróg i autostrad; środki na nowoczesny transport i logistykę; usługi publiczne m.in. świetlice, boiska, domy kultury; szerokopasmowa sieć dla domów, które są jej teraz pozbawione; czysta energia dla odbiorców indywidualnych, ale też miast i przemysłu.

"Krok pierwszy to zdecydowana rozbudowa infrastruktury. Już w najbliższych siedmiu latach 2,5 tysiąca kilometrów nowych dróg i autostrad, a do 2030 lub 2031 roku chcemy zakończyć dzisiaj planowaną siatkę dróg ekspresowych i autostrad. Tylko na ten cel w budżecie państwa polskiego zarezerwowaliśmy na najbliższe lata 220 miliardów złotych" - zapowiedział premier.

Dodatkowo rząd skupić ma się przebudowie i modernizacji 50 tys. km dróg krajowych i 15 tys. km linii kolejowych, jak również "wielu tysięcy chodników i dróg rowerowych".

Drugim obszarem inwestycji - kontynuował premier - będzie logistyka i transport, w tym "nisko i zeroemisyjny, elektryczny i wodorowy".

Trzecim obszarem są usługi publiczne. "To tysiące nowych świetlic, w tym świetlic na terenach wiejskich. To także boiska. Trzy tysiące zmodernizowanych boisk, ale również bardzo wielkie inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, szkoły i przebudowa wielu instytucji państwowych w taki sposób, by lepiej służyły obywatelom we wszystkich miejscach w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie" - wymienił premier.

Kolejnym obszarem jest cyfryzacja. "Doprowadzimy sieć szerokopasmową do miliona domów, które są jej dzisiaj pozbawione. To podniesie ich możliwości, także pracy zdalnej. To unowocześnianie Polski w praktyce" - podkreślił premier.

"Wreszcie 5G to prawdziwa rewolucja cyfrowa. To też zadanie, które stawiamy sobie do wykonania w najbliższych latach" - dodał szef rządu.

Piątym obszarem, które wymienił premier są inwestycje w polskie domy, "zwłaszcza na terenach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich" oraz finansowanie czystej energii, czyli m.in. współfinansowanie paneli słonecznych.

"Mam tutaj na myśli tysiące dróg wodnokanalizacyjnych na tych terenach, które są ich cały czas pozbawione" - wyjaśnił.

Ostatnim, szóstym obszarem inwestycji, ma być ciepłownictwo i czystą energią dla przemysłu i miast. "Dlatego z tych środków, które pozyskujemy z uprawnień do emisji CO2 utworzymy specjalny fundusz na remont, modernizację i budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach" - podsumował Mateusz Morawiecki.