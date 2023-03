Wydawałoby się, że ubiegły rok nie powinien sprzyjać inwestycjom publicznym, poza oczywiście wydatkami obronnymi, ale te w zdecydowanej większości nie były dokonywane w reżimie zamówień publicznych. Tymczasem statystyki Urzędu Zamówień Publicznych pokazują rekordową liczbę prawie 168 tys. ogłoszonych przetargów. To o 35 tys. więcej niż w 2021 r. Żeby znaleźć większą liczbę ogłoszeń, trzeba byłoby cofnąć się aż do 2014 r., i to także wyłącznie, jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych. Tymczasem ubiegły rok przyniósł równomierne wzrosty także jeśli chodzi o największe zlecenia - powyżej progów unijnych.