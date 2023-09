GUS w piątek opublikował dane o inflacji w sierpniu br. Jej poziom okazał się zgodny ze wstępnym szacunkiem, wyniosła ona 10,1 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy w lipcu było to 10,8 proc. W stosunku do lipca ceny się nie zmieniły.

Inflacja wciąż spada, ceny przestały rosnąć

Jak wskazali w piątkowym komentarzu analitycy z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych, w finalnym szacunku GUS potwierdził sierpniowy odczyt inflacji CPI w wysokości 10,1 proc. r/r, zgodnie ze wstępną publikacją. W porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny konsumpcyjne utrzymały się na niezmienionym poziomie, a od czterech miesięcy nie wzrosły.

"W ramach dzisiejszej publikacji GUS podzielił się szczegółami sierpniowego odczytu. W przypadku czynników niebazowych wiele już wiedzieliśmy ze wstępnego odczytu. Trzeci miesiąc z rzędu spadły ceny żywności (-1 proc. m/m w sierpniu) i okazało się to nie tylko zasługą sezonowych spadków cen owoców (-1 proc. m/m) i warzyw (-6 proc. m/m)" - przekazali. Jak dodano, w sierpniu spadły ceny większości towarów spożywczych, m. in. jaj (-2 proc. m/m), masła (-1,6 proc.), mleka (-0,6 proc.), mięsa wieprzowego (-0,5 proc.), pieczywa (-0,5 proc.) czy cukru (-0,2 proc.).

Powrót VAT na żywność

"Jednakże, w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku ceny żywności były wyższe o 12,5 proc., choć inflacja żywnościowa w ujęciu rok do roku będzie w kolejnych miesiącach nadal spadać i już w październiku osiągnie poziom jednocyfrowy. W tle jest jeszcze kwestia powrotu do wyższych stawek VAT na żywność (do 5 proc. z obecnych 0 proc.) w ramach wygaszania wprowadzanej na początku 2022 r. Tarczy Antyinflacyjnej. Przełożyłoby się to w sposób natychmiastowy na wzrost cen żywności oraz przyspieszenie inflacji CPI o około 0,8 pkt. proc." - przekazali analitycy.

Paliwa i nośniki energii

Analitycy wskazali, że ceny paliw wzrosły w sierpniu o 1,9 proc. m/m w ślad za rosnącymi od lipca rynkowymi cenami ropy naftowej. "Z kolei ceny nośników energii pozostają względnie stabilne. W sierpniu utrzymały się na niezmienionym poziomie drugi miesiąc z rzędu (0 proc. m/m) za sprawą spadających cen produktów gazowych oraz postępującą deflacją węglową, choć stopniowo kończy się deflacyjny trend cen węgla" - tłumaczą analitycy. Ich zdaniem, zbliżając się do końcówki roku, ceny węgla mogą zacząć ponownie iść w górę przy rosnącym popycie w przygotowaniu do zbliżającego się sezonu grzewczego.

"Biorąc pod uwagę dzisiejsze dane, szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii w sierpniu kontynuowała swój spadkowy trend, obniżając się do ok. 10 proc. r/r. Wobec ubiegłego miesiąca ceny w kategoriach bazowych wzrosły o ok. 0,3 proc. Zakładaliśmy trochę głębszy spadek inflacji bazowej, a na niespodziankę in plus przełożyły się głównie wysokie podwyżki cen usług transportowych (+10,8 proc. m/m) oraz ubezpieczeń (+2,3 proc. m/m)" - podał bank.

Inflacja usług wciąż wysoka

Według analityków, martwi za to powolny spadek inflacji usług, która wykazuje się dużą uporczywością, głównie ze względu na wyższy w tych branżach udział kosztów pracy i równocześnie utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy wraz z wysokim wzrostem płac. "Obecna dezinflacja jest szczególnie zasługą towarów, które korzystają ze spadków cen surowców przemysłowych, energetycznych oraz wysokiej bazy odniesienia z roku ubiegłego" - podali.

Wkład w dezinflację

Jak wskazano, dodatkowo GUS opublikował komunikat na temat uwzględnienia w badaniu zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ostatnich nowelizacji regulacji prawnych. "Co z niego wynika? GUS oficjalnie ogłosił tym komunikatem, że w liczeniu wrześniowej inflacji weźmie pod uwagę ostatnie zmiany prawne wpływające na poziom cen niektórych grup towarów i usług. Chodzi tu o uwzględnienie wzrostu limitów zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną oraz darmowych leków dla osób 65+ oraz <18. To będą kolejne czynniki, które dołożą się do dalszej dezinflacji we wrześniu" - wskazali analitycy.

"Zakładamy, że inflacja CPI we wrześniu obniży się do ok. 8,6 proc. r/r. Według naszych prognoz na koniec 2023 r. inflacja obniży się poniżej 7 proc. r/r. Tempo dezinflacji wyraźnie obniży się w 2024 r." - przekazano.

autor: Aneta Oksiuta